Atención médica gratuita llegará a la ciénaga de la Virgen en Cartagena; estas son las fechas

En una nueva jornada de atención integral, el Plan de Emergencia Social-Pedro Romero (PES-PR) llega al sector de la ciénaga de la Virgen el próximo viernes 2 de diciembre.

A partir de las 9:00 a. m., el polideportivo de La Candelaria se convertirá en las oficinas donde niños, jóvenes y adultos serán atendidos con servicios integrales para dar respuesta a sus necesidades más urgentes.

Los asistentes a la jornada podrán beneficiarse con una macrooferta que incluye más de 45 servicios, tales como definición de atención en salud, situación militar, acceso a la educación superior, Sisbén, información sobre Familias en Acción, seguridad alimentaria y nutrición, atención de casos de violencia intrafamiliar, trámite de permiso temporal de protección para migrantes, asesoría en microcréditos y otras ofertas.

En esta ocasión, la jornada contará con el apoyo del programa ‘Integra’ de Usaid y Agape Opportunity, por lo cual también tendrá un espacio para que los menores de edad participen en actividades lúdicas y deportivas para su crecimiento y desarrollo automotriz.

En cuanto a los servicios de salud, estarán disponibles en las áreas de medicina general, aseguramiento, vacunación covid-19 y esquema regular, inserción de implantes subdérmicos, nutrición, salud oral y control y talla de peso a niños.

Barrios beneficiados

Edelsy Martínez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Omaira Sánchez, hizo extensiva la invitación para que los habitantes de sectores aledaños formen parte de la actividad, que está disponible para todos los ciudadanos.

“Le hacemos una invitación especial al sector de Boston, El Líbano, las Cuatro Candelarias, La Esperanza, Alcibia, para que nos puedan acompañar este 2 de diciembre en esta hermosa labor”, expresó.

Para la realización de la jornada de atención integral, cuentan con el respaldo de entidades como Profamilia, Coosalud, la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, Dadis, Corvivienda, Fundación Santo Domingo, Agape Opportunity. Así como de la Cancillería, Secretaría de Participación Ciudadana, IDER, Defensoría del Pueblo, OIM, Programa Mundial de Alimentos (PMA), entre otros aliados que se suman a la iniciativa con el fin de impactar en la calidad de vida de cientos de familias de la ciudad en situación de pobreza extrema.

El covid-19 está afectando a menores

Ante la alarma generada por la circulación de un nuevo sublinaje de la variante ómicron BQ1, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) informa que hasta la fecha no se ha confirmado ningún caso de este sublinaje en Cartagena.

Sin embargo, la situación frente al covid-19, en la ciudad, se evidencia un aumento de los casos en menores de nueve años y las hospitalizaciones se están registrando en menores de un año.

“Veníamos de un periodo donde no se registraban casos en hospitalización y cuando se registraban eran poblaciones adultas, no menores de nueve años. Ese comportamiento puede estar relacionado con la cobertura de vacunación en los niños de tres a 11 años en los cuales no se alcanza aún cobertura de segundas dosis y, por ende, no sabemos cómo se comporte la enfermedad en esta población susceptible”, afirmó la directora operativa de Salud Pública del Dadis, Ana Margarita Sánchez.

Actualmente, en el Distrito se reportan 42 casos activos de covid-19, de los cuales tres han requerido hospitalización, uno de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según el Departamento de Salud, con respecto a este sublinaje BQ1, mal llamado ‘perro del infierno’ (nombre difundido en las redes y replicado por algunos expertos), no se han demostrado cambios significativos en el impacto en la salud pública, además de la alta capacidad de transmisión ya demostrada por ómicron.