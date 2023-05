Cartagena: Transcaribe cierra la cofinanciación con el Gobierno nacional; estos son los acuerdos

Este lunes, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, firmó el acta de liquidación de mutuo acuerdo del convenio de cofinanciación de Transcaribe suscrito con el Gobierno nacional, representado por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Distrito de Cartagena, que existía desde el año 2003.

En dicha acta se procede con la liquidación y, por contera, la terminación y liquidación del Contrato de Usufructo de Acciones de fecha 4 de febrero de 2004 suscrito entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y la Nación.

Además, constituyeron el balance definitivo de la terminación del vínculo generado por virtud de la suscripción del convenio de cofinanciación y la manifestación escrita de las partes del cumplimiento de las obligaciones del mencionado convenio.

Estación de transcaribe - Foto: Ruby Villarreal

“Acabo de firmar el acta de liquidación del convenio de garantía (cofinanciación) de la Nación con el Distrito en relación con Transcaribe; aún faltan las firmas del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Hacienda, se espera que para el miércoles esté lista la liquidación de este convenio”, manifestó el alcalde William Dau Chamat.

El acta de liquidación determina que: “las actividades y funciones administrativas que devienen del convenio de cofinanciación se entienden finalizadas y culminadas para el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Sin dejar de destacar que la administración espera seguir contando con el apoyo del actual gobierno nacional, por acciones articuladas al Plan de Desarrollo y la Ley de Presupuesto, donde se esperan la consolidación de recursos y acciones importante en procura de la clara voluntad de salvar el sistema de todos los cartageneros”.

Transcaribe - Foto: Ruby Villarreal

Hay que destacar que, aún falta por firmar el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda, sin embargo, por el documento sobre el cual vienen trabajando desde hace bastante tiempo, las partes suscriben la misma y se declaran a paz y salvo.

De esta manera, una vez sea firmada el acta por los ministerios anteriormente mencionados, se cerraría el ciclo de cofinanciación, dando la posibilidad de buscar nuevas alternativas para seguir salvando el sistema de transporte masivo.

Durante la suscripción del convenio, el aporte de la Nación fue de $378.284.855.642, y el del Distrito $244.166.462.261.

Transcaribe a la altura de los Cuatro Vientos en la Avenida Pedro de Heredia. - Foto: Captura de vídeo

Vuelve la polémica por el peaje de Turbaco

Este miércoles, 31 de mayo, se vence la resolución que mantiene las talanqueras arriba de peajes, como el del municipio de Turbaco, en Bolívar.

Dicho documento fue firmado por el exministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien buscaba el traslado de las cabinas a los límites del municipio de Arjona. Sin embargo, con el cambio de jefe de cartera, el futuro es incierto.

En caso de que no haya nuevas disposiciones, al vencerse la resolución, el cobro en las casetas se restauraría a partir del próximo 1.º de junio.

No obstante, el nuevo ministro de Transporte, William Camargo, ha asegurado en reiteradas ocasiones que el servicio debe restablecerse el 30 de mayo, es por ello que el Comité Antipeajes convocó una jornada de protestas para ese día.

Peaje de Turbaco - Foto: Tomado de red de apoyo ciudadana

“No vamos a esperar el 1 de junio que vengan con un Operativo militar y policial para la reapertura del peaje de Turbaco, si mañana no hay un pronunciamiento de parte de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, convocaremos para los días siguientes y pernoctaremos en los peajes y así evitar su reapertura”, así lo manifestó Ángel Barreto Mora, miembro del Comité No Más Peajes.

De acuerdo con los líderes del Comité, la cita será mañana martes, 30 de mayo, en el peaje de Turbaco, el cual se encuentra ubicado a 15 minutos de Cartagena. A partir de las 3:00 de la tarde, ciudadanos, transportadores y público en general, harán presencia en las casetas.