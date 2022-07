En Cartagena, conductor de Transcaribe abandona un bus en plena vía pública | ¿Qué pasó?

En las últimas horas ocurrió un hecho insólito en la ciudad de Cartagena. Un conductor del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) Transcaribe, abandonó el vehículo en plena vía pública luego de discutir con algunos usuarios.

Los hechos ocurrieron a la altura del Centro Comercial San Fernando, al sur de la ciudad. Los usuarios que se encontraban en el vehículo cuentan que luego de un intercambio de palabras con algunos de los presentes, abrió las puertas del bus diciendo “es más, ya no me interesa, me voy de esta mierda”, posterior a ellos se fue caminando, dejando el alimentador en el paradero de bus con pasajeros a bordo.

El incidente quedó registrado en video por los presentes, el cual se difundió a través de redes sociales. Ante esta situación, la empresa de transporte público, Transcaribe, emitió un comunicado explicando lo sucedido en horas de la mañana.

El ente de movilidad explica que el conductor se encontraba en la parada cercana al centro comercial, cuando un hombre que se dedica a vender pasajes de manera irregular se plantó en la puerta del vehículo impidiendo que algunos usuarios subieran al mismo.

“El conductor solicitó al sujeto que descendiera del vehículo para que dejara de obstruir el paso de los usuarios, y algunos pasajeros se molestaron con la observación, agrediendo verbal y físicamente al conductor”, manifestó la empresa a través de los canales oficiales.

“Ante esto, el conductor decide dejar el vehículo, y el concesionario envió un operador de reemplazo, para continuar el servicio”, añadió.

Transcaribe extendió sus disculpas ante los usuarios que presenciaron el altercado y además hizo un llamado a la ciudadanía a promover la tolerancia y el respeto. “Internamente, con el operador y el concesionario al que está adscrito, se adelantan las acciones a las que haya lugar por esta situación”, puntualizó.

Nuevos desvíos en rutas X104 y T102 de Transcaribe por obras en las vías

Días atrás, Transcaribe dio a conocer sus desvíos en la ruta X104 por el inicio de las obras de rehabilitación en la malla vial; al día de hoy dicho desvío, a la altura del motel Sans Souci, concluyó, y en ese punto los vehículos retomaron su recorrido original.

Sin embargo, ante la continuidad de las obras en la Avenida Pedro Romero, y el cierre de la misma a la altura del barrio Boston, fue necesario activar un nuevo desvío.

Nueva ruta X104, avenida Pedro Romero

En sentido Terminal-Centro: los buses de la ruta X104 giran a la izquierda en la I.E. Foco Rojo, salen a la Avenida Pedro de Heredia en Cuatro Vientos, siguen por el Camino del Medio, ingresan al solobús en María Auxiliadora y retoman su recorrido original en la estación Bazurto.

Se dejan de cubrir los paraderos: Boston, El Pollito Pío, La Esquina del Sabor, La Candelaria, Liceo Pedro de Heredia y Alcibia.

En sentido Centro-Terminal: en la estación María Auxiliadora, los vehículos de esta ruta toman la calle 30 hacia el Barrio España y Piedra de Bolívar, hasta Cuatro Vientos, donde seguirán hacia la I.E. Foco Rojo, retomando su recorrido habitual.

En los tramos de desvío se harán paradas provisionales por demanda, de acuerdo a como sean solicitadas por los usuarios, para lo cual solicitamos hacer el uso del timbre para informar al operador.

Se dejan de cubrir los paraderos: Alcibia, Liceo Pedro de Heredia, La Candelaria, La Esquina del Sabor, Tienda La Única y Boston.

Desvío en ruta T102, barrio Crespo

Entre tanto, por un cierre de vía en el barrio Crespo para obras de rehabilitación, se activó un desvío temporal en la ruta T102. Los buses retornarán en la carrera 9, bajarán por la calle 71 y se incorporarán a su recorrido original en la carrera 8. Con este desvío no se deja de cubrir ningún paradero.

Transcaribe lamenta las afectaciones que estas situaciones puedan causar en sus usuarios. Los desvíos estarán activos mientras se mantengan las situaciones a las que obedecen los mismos.