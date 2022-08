Estos son los proyectos por el medio ambiente ejecutados por cartageneros

El Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Cartagena, se encuentra liderando una iniciativa que motiva a la ciudadanía a poner en marcha proyectos en pro del medio ambiente de sus comunidades.

Actualmente, están realizando el acompañamiento a 15 Proyectos Ciudadanos y Comunitarios de Educación Ambiental en la ciudad, los cuales han alcanzado logros importantes en el desarrollo de los procesos de recuperación de espacios críticos de la ciudad, apuntando a una ruta de sostenibilidad ambiental.

En aras de mejorar las condiciones ambientales de sus barrios, la ciudadanía presentó 4 nuevos proyectos o Procedas, como le han denominado, entre los que se encuentran:

Barrio La María, con su proceda La María Emprendedora.

Barrio Nueva granada y su Proceda Ecomarion.

Barrio El Pozón sector La Conquista, con su Proceda Conquista Gozen.

Caño Juan Angola, sector San Pedro y Libertad, con su Proceda Recuperadores de Juan Angola.

Los miembros de los nuevos Proyectos Ciudadanos y Comunitarios de Educación Ambiental tuvieron su primer encuentro donde compartieron experiencias de forma participativa, esto promoviendo la creación de la red de Procedas en la ciudad.

“Venimos recuperando espacios en la comunidad, hemos logrado recuperar aproximadamente más de medio kilómetro y hemos hecho un vivero donde estamos sembrando varias clases de manglares con el fin de un mañana tener un recurso económico para poder sostenernos y seguir trabajando por el medioambiente”, así lo contó Tilma Gómez, líder del Proceda Recuperadores de Juan Angola, resaltando los avances que han tenido en su proyecto.

Esta iniciativa cuenta con la participación de la población joven de cada uno de los sectores. Para el crecimiento, adaptación y constancia han venido trabajando en la conformación de los vigías ambientales, la vinculación de niños y jóvenes, de adultos mayores y adultos en general en las distintas comunidades.

Por otro lado, la conformación de viveros de bosque seco tropical y manglares, la conformación de unidades productivas, a través de material reciclado, buscando la transformación de los territorios y un desarrollo sostenible, se ha vuelto uno de los ejes principales de la iniciativa, así lo manifestó Dayana Torres, líder de los Proyectos Ciudadanos y Comunitarios de Educación Ambiental de EPA Cartagena.

Este primer encuentro tuvo lugar en el Aviario Nacional, donde los integrantes de cada uno de los grupos de valor realizaron un recorrido con el fin de apropiarse de las facultades naturales de los ecosistemas y poder replicar los conocimientos en sus territorios con el cuidado y protección de la flora.

Posterior al recorrido, los integrantes de los Procedas conocieron las experiencias de Negocios Verdes con sus unidades productivas avalados y acompañados por EPA Cartagena.

También se realizaron los Juegos del Orden de Cempre Colombia, con el objetivo de promover el uso responsable de los residuos sólidos, impulsando el reciclaje, invitando y orientación a los Procedas a formalizar sus unidades de reciclaje como estrategia de sostenibilidad.

Esta actividad contó con el apoyo y articulación del Aviario Nacional, Iderbol, Cempre Colombia y Afinia, desde la gerencia ambiental y social de la región. Todos unidos para impulsar la educación ambiental, transformando vidas y contribuyendo al cuidado del patrimonio natural del Distrito de Cartagena.

Colegios públicos de Cartagena están sin servicio de aseo

Desde el pasado jueves 18 de agosto, las Instituciones Educativas (IE) oficiales de Cartagena se encuentran sin servicio de aseo, debido al vencimiento de los contratos. A raíz de esto, muchos colegios se han tenido que abstener a dar clases o en su defecto tener jornadas más cortas.

Muchos padres simplemente han tomado la decisión de no enviar a sus hijos a clases, ya que el horario suele ser variable y si bien tienen hora de entrada, con esta problemática no se sabe cuál es la hora de salida de los estudiantes. También se sienten preocupados porque no saben cuánto tiempo durará esta situación.

La secretaria de educación explicó que luego de conseguir el presupuesto necesario para cubrir los costos de la contratación, para el próximo miércoles 31 de agosto se tendrá restablecido el servicio de aseo en las instituciones.