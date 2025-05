Papás de Tatiana Hernández, estudiante desaparecida en Cartagena, recibieron buena noticia: “Nos avisaron”

Van 21 días desde que desapareció en Cartagena Tatiana Hernández, estudiante de medicina, luego de haber salido del Hospital Naval, lugar donde adelanta sus prácticas profesionales desde el año pasado.

Sobre la desaparición de Tatiana, de 23 años años, han surgido varias versiones al respecto. Mientras tanto, autoridades, familiares y amigos de la joven, la siguen buscando desesperadamente.

Ahora, en medio de esta tragedia que enfrenta la familia de la estudiante de medicina, sus padres recibieron una buena noticia. La Universidad Nueva Granada les informó que Tatiana se ganó una beca para realizar una especialización en este claustro, en España.

“Quiero decirte que nos avisaron de la Universidad Nueva Granada, que te acabas de ganar una beca en España, para estudiar allá. La solicitud que tú pasaste, la pasaste mi negra, mi gatica. Tu vas a volver y te vas a ir para allá, porque te ganaste esa beca“, dijo en Noticias Caracol Carlos Hernández, papá de la joven desaparecida.

Al costado derecho de la imagen, Tatiana, quien fue grabada casualmente sentada sobre unas rocas, cerca al mar, horas después de haber desaparecido. | Foto: Redes sociales.

Por otra parte, la semana pasada, su mamá, Lucy Díaz, envió un contundente mensaje a quienes la puedan llegar a tener secuestrada.

“A las personas que en este momento tienen a Tatiana, les pido que le den libertad, le abran simplemente una puerta, le muestren una luz, que yo sé que Tatiana sale y busca ayuda para encontrar a la familia. No me le hagan daño, ella no merece estar pasando por esta situación", dijo Lucy Díaz en un video.

De igual modo, le pidió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que la ayude a encontrar a su hija.

“Le pido de corazón que como mujer, no sé si es madre, me ayude a encontrar a mi hija, ordenando, por medio de sus delegados, una búsqueda física. Sé que las autoridades han estado trabajando en cuanto a la investigación, pero en la parte de la búsqueda física, no sé cómo lo estén haciendo y, por eso, recurro a la doctora”, agregó.

En días pasados, un trabajador de una empresa de aseo en Cartagena dijo haber visto a Tatiana, precisamente, cuando estaba sentada sobre unas rocas, cerca del mar.

“Se veía triste. Uno se da cuenta. Había algo en su expresión, en su forma de sentarse, como si estuviera cargando algo por dentro [...]. Él se sienta donde ella estaba. Entonces ella se mueve a la piedra del frente. Quedaron frente a frente, hablando. Ella incluso se rio con él en un par de ocasiones. Pero esa tristeza no se le quitó del todo”, le dijo el hombre a El Tiempo.

Tatiana Hernández está próxima ha terminar sus práctica en el Hospital Naval. | Foto: Redes sociales.

Además, manifestó que la conversación entre Tatiana y el extraño sujeto duró alrededor de 45 minutos y, posteriormente, vio que otro hombre apareció en la escena; estaba parado a pocos metros de ellos.

También dijo que, si bien el segundo hombre no se involucró directamente con ambos mientras hablaban, su presencia en el lugar no fue casual.

“Había algo raro. No era solo la conversación. Era el ambiente. Mientras ellos hablaban, había otro hombre más, parado a cierta distancia. Estaba observando. Eso fue lo que más me desconcertó [...]. No era que pasaba por ahí. Estaba quieto, mirando. No se movía. Yo lo vi bien. Estuvo ahí un buen rato. Y cuando la pareja terminó de hablar, ese hombre también se fue caminando, como siguiéndolos desde lejos“, aseguró el hombre.

Finalmente, el testigo indicó que, transcurrido un tiempo, Tatiana se fue caminando con el hombre con el que estaba charlando, mientras el segundo sujeto que apareció en la escena se fue detrás de ellos, como si estuviera siguiéndolos, tal como se mencionó anteriormente.