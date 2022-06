Presidente Iván Duque habló sobre la posible suspensión del alcalde de Cartagena, William Dau: esto fue lo que dijo

En las últimas semanas, se solicitó la suspensión del alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt. La medida está justificada en las investigaciones que adelanta la Contraloría por un polémico contrato de pruebas rápidas para detectar la covid-19.

Los funcionarios de este órgano presumen que la administración de Dau Chamatt habría afectado el patrimonio de la ciudad con la ejecución del proyecto a razón de que el testeo no se le habría aplicado a la población pobre no asegurada, sino al personal que no le correspondía, basándose en las directrices del Ministerio de Salud.

Así las cosas, la Contraloría le pidió al Gobierno que aleje provisionalmente al mandatario del cargo para que no afecte las investigaciones. Tal como ocurrió cuando la entidad le requirió a Dau la suspensión de la directora del Departamento Distrital de Salud, Johana Bueno Álvarez, relacionada con el mismo contrato.

Sin embargo, hasta el día de hoy la suspensión no se ha realizado, ya que el alcalde interpuso una acción de excepción de inconstitucionalidad. De acuerdo con el consejo de estado, este “es un instrumento establecido por el artículo 4° de la Constitución Política, cuya aplicación se alega para que en caso de presentarse contradicción entre una norma de rango legal y otra de rango constitucional, se aplique esta última, con el fin de preservar las garantías constitucionales, que solo proceden para resolver casos o situaciones concretas o subjetivas”.

Dau explicó que la resolución de la Contraloría va en contra del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y a su vez del artículo 23 de la convención Interamericana de Derechos Humanos, donde hablan del debido proceso y al derecho ciudadano de elegir y ser elegido.

Al presidente, Iván Duque, en medio de una entrevista con el medio local de Cartagena El Universal, se le preguntó acerca de la suspensión del mandatario, a lo que respondió: “Nosotros en este momento estamos esperando los resultados de una acción que interpuso el alcalde Dau, pero mientras nosotros tengamos que designar a alguien, siempre buscaremos lo mejor para la ciudad de Cartagena. (...) Así que espero que esta situación la podamos resolver, si nos toca ya proceder con la designación, pues buscaremos el mejor perfil posible y por supuesto lo que yo más quiero: que sea una persona que no venga con agendas preconcebidas y que atienda ese llamado durante el tiempo que la justicia lo requiere.”, expresó.

Por el momento, la Contraloría envió la solicitud de suspensión al ministro del Interior, Daniel Palacios, que será quien defina si es o no una inconstitucionalidad.

¿Por qué piden suspender al alcalde de Cartagena?

Ante los cuestionamientos, la Alcaldía de Cartagena aseguró que no obró por fuera de la ley, “ya que en ningún momento reviste actos de corrupción o detrimento a los recursos del erario, toda vez que las pruebas fueron utilizadas adecuadamente en el marco de la atención de la emergencia sanitaria”.

William Dau respondió que las medidas ordenadas por la Contraloría son un ataque político que está desmarcado de la Constitución, por eso le pidió al presidente Iván Duque que haga caso omiso a la petición.

“Convoco al presidente para que no sea partícipe de un complot fraguado desde la clase política cartagenera. Están buscando suspenderme por medio de un contralor ilegítimo y antidemocrático que fue encargado por cinco concejales. Han solicitado al presidente mi suspensión inmediata del cargo, que desconoce el estado social de derecho, la democracia y la Constitución Política de Colombia”, comentó el alcalde.