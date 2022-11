En enero Cúcuta podría estar sin Policía de tránsito por incertidumbre en el convenio

En incertidumbre se encuentra el convenio de la Policía de tránsito de la capital nortesantandereana luego de que el Consejo de Cúcuta metiera mano en esta situación y no renovara el contrato porque aseguran que se revisarán algunos puntos que están afectando a la comunidad.

“Le decimos al Alcalde y al secretario de Tránsito, ¿qué está pasando con la movilidad y el tránsito en la ciudad?, cargan y descargan a cualquier hora del día, no hay un control, no hay autoridad, ¿o cambia a su secretario o cambian otras alternativas que le sirvan a la ciudad?”, señaló Carime Rodríguez, concejal de Cúcuta.

En ese sentido, la ciudadanía cucuteña está preocupada con lo que pueda pasar con el acuerdo 021, pues a la fecha no hay una definición de esta situación que permita una garantía vial en las calles de la ciudad a tal punto que el año podría acabarse sin llegar a ninguna conclusión.

“Tuvimos que informarle a la comunidad en general que a partir del 1 de enero del 2023 no va a haber policía de tránsito y no va a haber control operativo, no se le estaba pidiendo recursos al honorable concejo si no permiso para llevar a cabio estas maniobras por qué pasaba el periodo calendario y así lo determina la ley”, puntualizó Mayid Gene Beltrán, secretario de Tránsito de Cúcuta.

Por su parte, las autoridades están implementando otras estrategias de prevención con el fin de regular la movilidad en esta ciudad fronteriza, así como también se contempla por un mes contratar directamente a la Policía Nacional para mitigar en el mes de enero esta situación ante una reapertura vehicular fronteriza.

“Lamentablemente, ha habido diferencias entre este convenio, pero ya tenemos el contacto con la dirección Policía Nacional para que en los primeros 40 días a partir del 1 de enero se tome el control de la ciudad y ojalá el Concejo entienda que no podemos someter a la ciudad en una situación de incertidumbre que por fortuna ya la estamos sacando adelante”, aseveró el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez.

¿Pico y placa metropolitano?

Ante una eventual apertura de frontera que permita una libre movilización de vehículos entre los puentes internacionales que conectan al territorio venezolano con la ciudad de Cúcuta, las autoridades de esta región estudian la implementación de un pico y placa metropolitano que permita mitigar la demanda de automóviles que ingresarán desde el vecino país a partir del primero de enero de 2013.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, confirmó que el próximo año se inaugurará el Puente de Tienditas en la fecha mencionada, sumándose a los dos puentes fronterizos que fueron habilitados para el paso comercial el pasado 26 de septiembre, que son: Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander.

En ese sentido, se espera que después de siete años sin paso vehicular, miles de vehículos particulares crucen la frontera y vuelvan a circular por la capital nortesantandereana, lo que ha generado una preocupación por la movilidad que se pueda colapsar.

Por su parte, el alcalde de Cúcuta junto con los mandatarios del área metropolitana están contemplando un plan de movilidad ante esta situación que por supuesto reactivación la economía en este departamento.

“Con los alcaldes del área se está discutiendo un pico y placa metropolitano, esperamos que los otros municipios muy respetuosamente nos acompañen porque la llegada de miles de vehículos podría generar traumatismos en la movilidad en general”, señaló Jairo Yáñez, mandatario de los cucuteños.

Pese a que aclaró que hasta el momento son propuestas sobre la mesa, mencionó que otra de las preocupaciones es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) para estos carros venezolanos.

“Se está buscando una posibilidad que permita sacar el Soat durante 15 días o un mes y así estos conductores estén amparados por las leyes colombianas ante cualquier incidente”, aseveró Yáñez.

Estas propuestas serán socializadas en la Mesa Técnica Nacional para ponerlas en consideración del alto Gobierno y con eso seguir consolidando la apertura de la frontera con Venezuela que se constituye como una oportunidad histórica para este departamento.