Policía herido en ataque del ELN en Norte de Santander llevaba tres días esperando ser trasladado a un hospital

El uniformado de la Policía Samuel Rivera llevaba más de tres días esperando ser trasladado en helicóptero a Cúcuta, Norte de Santander, para recibir atención médica, tras resultar herido en un ataque armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Sardinata.

Rivera terminó herido en el mismo ataque, donde un francotirador acabó con la vida de Jaison Jiménez Charrys, quien se encontraba de guardia en la subestación de Policía Las Mercedes. “El patrullero se encontraba de servicio seguridad de las instalaciones, cuando recibió un disparo de un francotirador, murió de forma inmediata”, relató una fuente judicial a SEMANA.

El francotirador disparó desde la parte alta de una montaña del corregimiento Las Mercedes, zona rural de Sardinata, en la tarde del miércoles, 22 de febrero, día desde el cual Rivera espera por el traslado aéreo.

El uniformado tendría una fractura en la clavícula. A través de redes sociales se conoció una imagen suya en la que se le puede ver esperando el traslado acostado en un colchón tendido en el piso.

“Sentí que me iba a morir, me dio un ataque de respiración, sentí que me iba a morir. En medio de mi desesperación, llamé a mi coronel y me dijo que iba a coordinar para sacarme en la mañana, pero yo creí que me iba a morir anoche. Dios mío, estoy asustado”, dijo el policía en un audio que también circula en redes sociales.

@DirectorPolicia todavía nos preguntamos los Veteranos de la Fuerza Pública, si ya atendieron a nuestro Policía herido SAMUEL RIVERA RAMÍREZ, o hay que pedirle prestado el Helicóptero a la Vice, porque como ahora es más importante las diligencias personales que la tropa 👮🏻😢😓 pic.twitter.com/UH5VzUQBhL — Tolima y Caldas VETERANOS UNIDOS👩‍✈️👮‍♂️🇨🇴 (@CalTol_conFico) February 25, 2023

El traslado no había sido llevada a cabo, al parecer, por la fuerte presencia del ELN y los recientes hostigamientos de este grupo al margen de la ley. Defensores de derechos humanos habían repudiado la mirada pasiva de la fuerza pública y pedido que el uniformado sea llevado a un centro asistencial cuanto antes.

Finalmente, en la madrugada de este sábado, 25 de febrero, el policía fue sacado en un helicóptero Black Hawk de Sardinata para recibir atención médica en la capital de Norte de Santander.

“Teníamos que garantizar una extracción segura y la vida de nuestros hombres. Las informaciones de inteligencia y comunidad señalaban que hombres armados pretendían atacar la aeronave al momento de la extracción. Gracias al apoyo de nuestro Ejército y el aviso exacto de nuestros hombres de inteligencia, la evacuación fue un éxito. Ya nuestro uniformado se encuentra en la ciudad de Cúcuta, recibiendo la mejor atención médica”, aseguró el teniente coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante (e) del Departamento de Policía Norte de Santander

#Atención



A través del grupo de Operaciones GOES se logró la evacuación del policía Samuel Rivera desde el corregimiento de Las Mercedes a la ciudad de Cúcuta a recibir atención médica.



El oficial había resultado herido el pasado miércoles en la zona del Catatumbo. pic.twitter.com/KRKlrS1dc6 — Elibardo León Estévez (@patelele89) February 25, 2023

La Policía precisó que el uniformado fue trasladado al hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, donde se encuentra junto a su familia y está siendo valorado por los médicos. Las revisiones indican que se encuentra estable.

Edilia Ramírez, la madre del policía herido, imploró por el traslado en conversación con Caracol Radio: “Por favor ayuden a mi hijo, sé que está muy mal, el enfermero que lo asiste no va a solucionar lo delicado que se encuentra. Me dicen que me lo van a traer, pero pasan las horas y nada pasa”.

“No sé en qué circunstancias ocurrió esto, pero estoy muy preocupada. No sabemos qué está pasando, pero vemos con preocupación como se vienen incrementando los ataques contra nuestros hijos y nadie reacciona”, añadió.

Aquí hay que recordar que el soldado profesional Jhony Alexánder Salazar Campo, quien resultó gravemente herido tras el disparo de un francotirador del Ejército de Liberación Nacional (ELN), falleció la tarde de este jueves 23 de febrero, según informó el Ejército.

Jhony Alexánder Salazar Campo fue trasladado a un centro asistencial, pero no resistió la gravedad de las heridas. - Foto: Ejército Nacional

El vil ataque se registró la mañana de este jueves, en la vereda La Taya, municipio de San Calixto (Norte de Santander). Allí se encontraban las tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 9, desarrollando una operación de control territorial, cuando fueron hostigadas mediante disparos por un francotirador.

Uno de los proyectiles impactó al soldado Salazar Campo, quien de inmediato “recibió los primeros auxilios por parte de los socorristas militares. El uniformado fue evacuado a un centro médico en Ocaña, para ser atendido por personal médico especializado. Pese a los esfuerzos, el soldado profesional Jhony Alexánder Salazar Campo murió”, informó la Segunda División del Ejército Nacional.

Jhony Alexander Salazar Campo, fue atacado en la vereda La Taya, municipio de San Calixto. - Foto: Ejército.

La institución militar, además, indicó que se están adelantando las respectivas investigaciones para establecer quién está detrás de este repudiable hecho.

“Este comando repudia enfáticamente el asesinato de nuestro soldado, un héroe de la patria que ofrendó su vida en cumplimiento del deber. Igualmente, instaurará las denuncias correspondientes ante las autoridades judiciales competentes”, agregó la Segunda División.

El ELN sería el responsable de los últimos ataques contra la Fuerza Pública en Norte de Santander. - Foto: A.P.I.

En medio de esta escalada de violencia contra la fuerza pública resultó herido este viernes, 24 de febrero, en la vereda La Esmeralda, zona rural La Playa de Belén en Norte de Santander, el soldado profesional Jackson Rodríguez Tapia.

Tapia también fue lesionado por un francotirador en la región inguinal y en el brazo derecho. Por ahora su estado de salud es reservado y se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento oficial al respecto.