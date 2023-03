Por segunda vez, hombres armados roban camioneta del alcalde de Tibú, Norte de Santander: también se llevaron las armas de sus escoltas

Nelson Leal López, alcalde de Tibú, Norte de Santander, volvió a ser víctima de la delincuencia. Según la Corporación Defensora de Derechos Humanos, el mandatario municipal se movilizaba hacia Cúcuta ,junto con su esquema de seguridad, cuando, al parecer, fueron interceptados por 12 hombres armados.

Información preliminar da cuenta que Leal López transitaba por el corregimiento de Campo Dos, zona rural de Tibú, a bordo de la camioneta Mitsubishi blanca de placas DOZ 717. En medio del trayecto, aparecieron cuatro sujetos, quienes los obligaron a descender del vehículo.

Alcalde de Tibú, Norte de Santander. - Foto: A.P.I

Posteriormente, según las primeras versiones, ocho hombres más los rodearon y se encargaron de hurtar el armamento de su esquema de seguridad y la camioneta del mandatario, adscrita a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El caso se habría registrado en la tarde del pasado viernes, 10 de marzo. Trascendió que en total fueron hurtadas tres pistolas calibre 9 milímetros. “Se les llevaron la camioneta, las armas y se fueron los sujetos pero dejaron a uno de ellos vigilándolos con la orden de no poderse desplazar”, reseñó el portal de noticias La Opinión.

El caso se registró en zona rural de Tibú, Norte de Santander - Foto: Fiscalía General de la Nación

Ese medio indicó que el mandatario municipal estaba acompañado de su familia. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

Cabe recordar que en el mes de abril de 2022, la camioneta de Nelson Leal también fue hurtada cuando se movilizaba por la subregión del Catatumbo. En aquel entonces, las primeras indagaciones responsabilizaron a presuntos integrantes de las disidencias de las FARC.

Atentado contra la fuerza Pública

Ese mismo viernes, sobre al medio día, se presentó un nuevo ataque contra la Fuerza Pública donde tres uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la región fueron atacados, ellos son: el intendente jefe, Álvaro David Peñalosa Córdoba; el subintendente, Emerson David Silva Jaimes y el patrullero, Jorge Luis Silva Pinzón.

SEMANA confirmó que este hecho se presentó en el sector La Chacona, entre la vía que comunica a la ciudad Cúcuta con el municipio de Sardinata, subregión del Catatumbo.

Según detalló una fuente judicial a este medio, los policías se movilizaban en un vehículo y alcanzaron a dar aviso a la unidad del departamento que estaban siendo hostigados con explosivos y ráfagas de fusil. Además, un civil también resultó lesionado, quien se desconoce su identidad.

Así quedó el sector tras el ataque con explosivos. - Foto: Suministrada a SEMANA

Así mismo, se conoció que los uniformados evitaron el ataque dejando a los tres uniformados gravemente heridos.

Diego Villamizar, defensor de los Derechos Humanos en Norte de Santander, condenó el ataque y pidió a las autoridades reforzar la seguridad en la región, teniendo en cuenta que los grupos criminales cada vez toman más fuerza y poder en este departamento.

“Ya son varios los ataques contra la policía en este municipio, esto demuestra que los grupos criminales no tienen voluntad de paz, nos preocupa que el Gobierno nacional no dice nada, los ataques y asesinatos de policías y militares solo los justifiquen en una estadística, en la región existe abandono del gobierno del “cambio” no solo en materia de seguridad, sino en política social”, señaló Villamizar en SEMANA.

De igual forma, el defensor pide que este grupo armado debe anunciar un cese al fuego unilateral de todas sus actividades criminales y terroristas. “Esperamos que el Ministerio de Defensa realice un consejo de seguridad en la región, no es posible que todas las alteraciones del orden público en la región, y no hacen presencia ni los comandantes generales de la fuerza pública”, recalcó.