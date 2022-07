Reanudarán vacunación anticovid nocturna en Cúcuta por quinto pico de la pandemia

Debido a que el virus de la covid-19 sigue latente en todo Colombia, donde actualmente se vive el quinto pico de la pandemia, las autoridades de salud de la ciudad de Cúcuta reanudarán esfuerzos en el plan nacional de vacunación, con el fin de equilibrar los contagios que van en aumento.

En ese sentido, en esta región fronteriza los pacientes están ingresando nuevamente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por problemas respiratorios asociados contra el coronavirus. En la actualidad, este departamento tiene 315 camas disponibles y 144 ocupadas, lo que representa un 31 % de ocupación de UCI.

Según el Instituto Departamental de Salud (IDS), para la primera semana entre el 1 al 7 de julio, se reportaron 430 contagios y un fallecido. Sin embargo, siete días después, entre 8 al 14 del mismo mes, disminuyeron las cifras registrando 311 casos y los fallecidos fueron cinco.

Así las cosas, Cúcuta, es el lugar que más contagios registró, con 207 de ellos; motivo por el cual las autoridades de la Secretaría de Salud de esta ciudad se encuentran preocupadas, debido a que desde el mes de junio vienen incrementando los contagios a tal punto de detectar 70 por día.

Todo indica a que los ciudadanos no están acudiendo a los puntos de vacunación; hay más de 25 puestos permanentes para todos los cucuteños que deseen aplicarse la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, en un aproximado de 30 personas por lugar, estarían llegando a cumplir la cita.

Dicho esto, la Secretaría le apostará nuevamente a la implementación de habilitar un punto de vacunación nocturno, que irá desde las 7:00 hasta las 10:00 de la noche del viernes 15 de julio, ubicado en el barrio Los Caobos en la avenida 1e #16-88.

Ante este anuncio, SEMANA consultó a esta entidad que trabaja en coordinación con la E.S.E Imsalud, para conocer la estrategia que van a manejar con el fin de obtener más personas vacunadas y así disminuir el contagio del virus en la ciudad.

“Notablemente, se ha evidenciado que hay poca afluencia de usuarios en los puntos de vacunación, seguimos incentivando a la comunidad, necesitamos que lleguen a estos puntos fijos y extramurales que se están todos los días ofertando en el municipio para iniciar y completar los esquemas de vacunación”, señaló la Secretaría de Salud.

Así mismo, esta entidad explicó que las cifras de vacunación en Cúcuta están en la baja, pero no es porque no haya puntos disponibles, sino, al contrario, pues señalaron que los pobladores no estarían acudiendo a vacunarse.

“Depende de la recepción que tengo el punto, se mirará si se continúa ampliando la jornada en diferentes sectores de la ciudad, la idea es que las personas que no pueden vacunarse durante el día, lo hagan en horas de la noche. Hoy sería un piloto”, indicó la entidad.

De acuerdo con las cifras, Cúcuta hasta ahora alcanza 33,3 % en el avance de dosis de refuerzo, lo que no es suficiente para que la comunidad en general y estudiantil deje de usar el tapabocas. Con respecto a la segunda condición, que corresponde al 70 % de esquemas completos, dicha ciudad sí la cumple y supera lo estipulado con 75,5 %.