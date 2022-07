Renunció por amenazas de muerte el personero de Pamplona, Norte de Santander

David Bernal, personero del municipio de Pamplona, Norte de Santander, no aguantó más las amenazas de muerte y decidió renunciar a su cargo en el Ministerio Público en los últimos días, por temor a su muerte y la de su familia.

El también abogado presentó el pasado 21 de julio, ante la mesa directiva del Concejo de ese municipio, su carta de renuncia, argumentando que el motivo de su decisión sería para proteger a sus seres queridos y su propia vida de hombres desconocidos que lo han amenazado en repetidas ocasiones.

“Con el fin de preservar mi vida e integridad y la de mi familia, y ante las demoras administrativas al brindarme seguridad, debo tomar la decisión de renunciar irrevocablemente a mi cargo desde el día primero de agosto de 2022″, se lee en el documento.

En ese sentido, en el mes de junio Bernal denunció que estaba siendo amenazado por personas desconocidas y que se encontraba preocupado y desconcertado.

Según argumentó en su momento, las intimidaciones se darían por cuenta de problemas que se vienen presentando con relación al flujo migratorio en la ciudad ‘Mitrada’.

En semanas pasadas se habían conocido denuncias por parte de algunas mujeres migrantes, quienes a diario deciden ingresar a territorio colombiano y que estarían siendo abusadas sexualmente en la vía nacional Cúcuta-Pamplona.

“Hemos podido observar y alertar cómo detrás de esta situación se están generando fenómenos como explotación sexual, trata de personas, trabajo infantil y tráfico de personas, entre otras situaciones donde estaría identificado un grupo ilegal al que las autoridades le han venido propinando golpes certeros”, expresó Bernal.

Todo indica a que el personero, en desarrollo de sus funciones y con el fin de brindarles apoyo a los migrantes venezolanos, estaría arriesgando su vida, pues aseguró que a su despacho han llegado personas desconocidas intimidándolo.

“La Policía Nacional me viene brindando acompañamiento a través del cuadrante y me está generando una acción preventiva. Pero, por ahora, no tengo un esquema de protección que me garantice mi labor y el cuidado de mi familia”, señaló el funcionario en su momento.

Ante esa situación de inseguridad que denunció Bernal, SEMANA había consultado al defensor de Pueblo en Norte de Santander, Jaime Marthey, con el fin de conocer las medidas que se estarían implementando con relación a salvaguardar la integridad del personero y su familia.

“Hemos recepcionado sus declaraciones, gestionado acciones humanitarias, acompañado a sus familiares, instado a la Fiscalía General de la Nación a acelerar las investigaciones”, señaló Marthey.

Así mismo, el defensor rechazó la situación que estaría enfrentando por culpa de subversivos y mencionó que se le debía garantizar el ejercicio de las funciones para las que fue elegido.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades y entidades a todo nivel, para que se tomen las medidas necesarias y conducentes a brindar seguridad y tranquilidad a la población en general, en especial a los afectados y sus núcleos familiares, con el fin de preservarles su vida e integridad”, puntualizó a este medio el defensor regional.

Sin embargo, David Bernal no resistió a estas amenazas, desistió de sus funciones y aseveró: “Agradezco a todos aquellos que creyeron en mi gestión y a la comunidad, por verme como un pamplonés más”.