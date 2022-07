“Se tendrá que aprender a convivir con el coronavirus”: coordinador covid de la Secretaría de Salud de Cúcuta

Pese a que el Gobierno Nacional dio por finalizado la emergencia sanitaria el pasado 30 de junio, la cual duró 840 días con el objetivo de contener la pandemia de la covid-19, esta no ha terminado y a la fecha ha cobrado la vida de 5.121 personas en Norte de Santander.

Pues en la actualidad, los casos de coronavirus aumentaron en la última semana de junio, donde Cúcuta fue el lugar que más registró, con 277 de 409 nuevos contagios en todo el departamento a corte de la semana del 24 al 30 de junio.

Ante esto, el coordinador covid de la Secretaría de Salud de Cúcuta, Daniel Durán, explicó que los ciudadanos tendrán que aprender a convivir con el virus, esto debido a que no se ha ido y que muy posiblemente en algunos meses se convertiría en endemia.

“El fin de la emergencia sanitaria la da el Estado porque ya se cumplieron los objetivos principales que era esa preparación y ese fortalecimiento de la capacidad instalada que debíamos tener, para en cualquier momento que ocurra un pico poder atender a toda esta población que en su momento sufra una complicación”, señaló Durán.

Así mismo, mencionó que en caso de que se nombre a la covid-19 como endemia y no como pandemia, “en esta nueva fase el virus vivirá con nosotros, pero circulando en su mínima proporción y que no cause una letalidad o niveles graves en hospitalizaciones como se ha tenido en los primeros años de la enfermedad”.

Sin embargo, el Ministerio de Salud hizo un llamado este martes 5 de julio a los colombianos para que empiecen a utilizar nuevamente el tapabocas en los espacios cerrados.

La cartera de salud hizo esta recomendación debido al incremento de casos de la covid-19 que se han dado en los últimos días. Así mismo, esto también aplicaría para los municipios con coberturas de hasta el 70 % en vacunación.

De acuerdo con la vigilancia epidemiológica del Instituto Nacional de Salud, INS, el número de casos de la covid-19 ha venido en aumento en los últimos días, especialmente impulsado por las sub variantes de Ómicron.

El ministerio aseguró que el uso del tapabocas es una de las medidas más efectivas para prevenir no solo al covid-19 sino también las infecciones respiratorias agudas que están en aumento por estos días debido al invierno que vive Colombia.

El viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Germán Escobar Morales señaló que “la recomendación se hace especialmente importante dado que Colombia vive actualmente un pico de infecciones respiratorias, muy dado por la temporada de lluvias que se vive en la mayoría del territorio nacional”.

De acuerdo con las cifras, Cúcuta hasta ahora alcanza 33,3 % en el avance de dosis de refuerzo, lo que no es suficiente para que la comunidad en general y estudiantil deje de usar el tapabocas. Con respecto a la segunda condición, que corresponde al 70 % de esquemas completos, dicha ciudad sí la cumple y supera lo estipulado con 75,5 %.

En Cúcuta, el objetivo es llegar a fin de año con el 80 % de las personas vacunadas con las dos dosis y el 70 % con dosis de refuerzo.

En Norte de Santander, a corte del 30 de junio de 2022 se han recibido 2.711.351 dosis, de las cuales se han aplicado 2.586.118 distribuidas de la siguiente manera: 1.105.635 para primeras dosis, 242.529 en dosis únicas, 853.304 para segundas dosis, 364.808 para el primer refuerzo, 20.532 para el segundo refuerzo.