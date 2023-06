Tras fuerte avalancha en Ábrego, Norte de Santander, comunidad pide al Gobierno acelerar proceso de evacuación.

Los pobladores de El Tarrita, en Norte de Santander, aún no caben del asombro por la tragedia acontecida en este lugar hace algunos días. Una avalancha de lodo y tierra generó el desbordamiento del río Tarra, entre los municipios de Ábrego y Villa Caro, lo que ocasionó que más de 130 personas lo perdieran todo.

Esta emergencia se registró en horas de la madrugada del pasado miércoles 31 de mayo, tras la afectación de la laguna El Molino, la cual destruyó algunas viviendas de las veredas Remolino, Paramillo, Brisas del Tarra y El Tarrita.

Pese a que la Procuraduría General de la Nación solicitó de manera urgente evacuar en helicóptero a los afectados, debido a que hay personas aisladas en situación de vulnerabilidad y alto riesgo; la comunidad asegura que esta orden no ha sido cumplida, por ello, piden de manera urgente al Gobierno nacional atender la situación que ya cobró la vida de una adulta mayor identificada como Grilceldina Ortiz.

Grilceldina Ortiz requería ser trasladada con urgencia de la zona afectada, sin embargo, "el apoyo nunca llegó", asegura la comunidad. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Entretanto, uno de los pobladores de la zona aseguró que la emergencia fue anunciada desde hace seis meses. De acuerdo con el hombre, en noviembre de 2022 se presentó una remoción en masa en la parte alta del río Tarra, “ese pedazo de montaña que se vino tapó una quebrada y el agua se empezó a acumular ahí”.

Aunque en la comunidad no hay geólogos ni ingenieros, el nortesantandereano dijo que los pobladores sabían que si se acumulaba mucha agua, en algún momento tenía que ocurrir la avalancha. Por eso, empezaron a tocar las puertas de la Alcaldía y la Gobernación solicitando ayuda para que drenaran el líquido vital o se encontrara una solución para que no se siguiera acumulando agua.

“En el sitio estuvo el gobernador de Norte de Santander y el alcalde de Villa Caro, pero nunca le prestaron atención al tema. Incluso, en esa carretera (Cúcuta-Ocaña), una vía nacional, fue cerrada tres veces por la comunidad solicitando apoyo del Estado. Unas fotos también dejaron en evidencia como algunos estudiantes de El Tarrita, un día decidieron cerrar la vía para protestar y pedir ayuda”, contó.

Estudiantes de El Tarrita protestaron para evitar que ocurriera la emergencia. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

En noviembre de 2022, estudiantes de El Tarrita pidieron se manifestaron para que el gobierno actuara y así evitar una emergencia. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Tras lo acontecido, el habitante nortesantandereano, reiteró su llamado al Gobierno nacional y a todas las autoridades competentes para apoyar la evacuación de las personas, quienes están en críticas circunstancias.

“Hay 12 o 13 personas de la tercera edad incapacitados, no tienen medicamentos, no tienen pañales para ponerles y tampoco hay recursos para ir a conseguirlos. Hay muchos niños y personas que entraron en shock, este es un trauma psicológico, uno escucha cualquier ruido y sale es a correr. Estamos sin desayuno, sin almuerzo y sin comida. En este momento nos encontramos rescatando lo poco porque cualquier cosa cuesta y no contamos con recursos para nada”, dijo el habitante de El Tarrita.

Por su parte, un equipo de la Cruz Roja Colombiana Seccional Norte de Santander aseguró que arribó hasta el lugar de la emergencia y entregó cien mercados, e igual cantidad de kits de aseo, cocina, cobijas y hamacas, para esta población afectada.

Mientras que la Gobernación activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacer seguimiento y atender a los damnificados, que se presentan en varios municipios del departamento, por cuenta de las fuertes lluvias, especialmente en Villa Caro y Ábrego, donde las precipitaciones generaron una remoción en masa.

La zona más afectada es El Tarrita. - Foto: Archivo particular tomado de Facebook

“En articulación con Invías se realizan labores de limpieza de derrumbes y se ha logrado habilitar el corredor vial hasta el punto PR47. Se da inicio a las labores en un segundo punto para poder llegar hasta el sector de El Tarrita y lograr la extracción segura de las personas que se encuentran represadas en esa zona”, señaló el gobernador, Silvano Serrano Guerrero.