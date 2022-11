Avianca le respondió al ministro de Justicia, Néstor Osuna, luego de que el funcionario los llamara “negligentes”

El ministro Osuna finalmente abordó el vuelo AV9419, que despegó con destino a Pereira a las 6:27 a.m.

La aerolínea Avianca respondió a los cuestionamientos hechos a la compañía por el ministro de justicia, Néstor Iván Osuna Patiño, quien los trató de “negligentes” en su cuenta de Twitter, porque por inconvenientes con sus vuelos, no pudo viajar a Manizales con el itinerario que tenía establecido.

El funcionario expresó que su primer vuelo para llegar a la capital caldense estaba programada para el jueves 17 de noviembre en horas de la noche con llegada al aeropuerto internacional Matecaña de Pereira, pero este fue cancelado por fallas técnicas del avión.

De acuerdo con Avianca “el vuelo AV5201 que cubría la ruta Bogotá-Pereira, en el que viajaban 177 pasajeros incluido el Ministro de Justicia, Néstor Osuna, se canceló porque el avión tuvo una revisión de último momento”.

Con el objetivo de llegar a dos foros en la capital caldense, el ministro fue reprogramado para viajar este viernes a las 5:30 a.m. pero no lo pudo hacer porque, según el ministro, la tripulación no llegó.

Luego de protestas airadas de los pasajeros enviaron otra tripulación. Estamos a bordo, aún en Bogotá. Me excuso con los asistentes al foro en la U. de Manizales: no alcanzaré a llegar. Al de la Gobernación de Caldas sí, si el avión arranca. @Avianca — Néstor Osuna (@osunanestor) November 18, 2022

“Hoy, el vuelo AV9419, que cubría la misma ruta, tuvo una demora porque el Aeropuerto de Pereira tuvo una restricción por clima que no permitía operar bajo los estándares de seguridad de Avianca entre las 2:00 a.m. y las 6:00 a.m. En medio de esta restricción, se tuvo que hacer un cambio de tripulación y eso causó una demora adicional”, indicó Avianca en un comunicado.

La aerolínea lamentó los cambios que estas eventualidades hayan podido generar en los planes de los viajeros que volaban en estos vuelos e indicó que “‘los pasajeros del AV5201 recibieron asistencia de hotel y fueron reacomodados en su totalidad en los primeros vuelos de hoy”.

El ministro Osuna finalmente abordó el vuelo AV9419 que despegó con destino a Pereira a las 6:27 a.m. y se desplazó vía terrestre hacia Manizales donde participa de dos foros uno denominado ‘Cannabis la mata que muta: experiencia de investigación, cultivo y licenciamiento’ y otro de Seguridad Ciudadana y Hacinamiento Carcelario.

10 horas después de lo previsto, acabamos de aterrizar en Pereira. Vamos ya mismo a Manizales. Nos vemos en el Teatro Fundadores para el foro sobre seguridad y hacinamiento carcelario. De nuevo mis excusas a la U. de Manizales. Si se puede, reprogramamos. — Néstor Osuna (@osunanestor) November 18, 2022

Avianca recordó además las dificultades que se han presentado por los aeropuertos de esta región del país debido a la temporada de lluvias “recordar que el Aeropuerto de Pereira ha estado cerrado 33 veces este año y ha presentado restricciones por clima más de 170 veces en lo corrido de 2022″.

