Exalcalde de La Merced, Caldas, aclara cargos que le imputó la Fiscalía

Jhonatan Vásquez, exalcalde de La Merced, Caldas, mediante un video en su cuenta de Facebook salió a aclarar por qué y qué aceptó ante el ente acusador por la presunta participación en la red de corrupción del senador Mario Castaño. En los últimos días el exmandatario llegó a un preacuerdo con la Fiscalía para obtener detención domiciliaria.

De acuerdo con el juzgado 35 de Control de Garantías de la ciudad de Bogotá, en el caso del mandatario de La Merced, este fue condenado a 54 meses de prisión domiciliaria luego de presentar su renuncia al cargo.

“No peleé, porque era yo aceptar y venirme para mi casa a estar con mi familia o quedarme peleando tal vez cuatro y cinco años encerrado en una cárcel en la ciudad de Bogotá. Estaban esas dos opciones, y yo creo que muchos entienden que cuando esas opciones están en la mesa cualquiera hubiera decidido estar con la familia”, dijo Vásquez.

Agregó que: " A mí la Fiscalía General de la Nación no me imputó el delito de peculado por apropiación, no me lo imputó porque yo en ningún momento he robado el municipio de La Merced, esa no fue mi intención con la cual yo llegué a administrar el municipio. Nunca lo hice. Tampoco me imputaron el delito de celebración indebida de contratos, porque todo fue apegado a la ley y a la norma”.

Así mismo, el exmandatario recordó que en sus dos años y medio a cargo de la administración fue enviado a la cárcel tres veces y que, además, lidió con la pandemia. Según él, a pesar de esto, entregó una alcaldía diferente, llena de proyectos que espera que el próximo alcalde pueda ejecutar. “Me voy con la frente en alto, porque nunca le robé a ustedes, municipio de La Merced. Dios bendiga La Merced”, afirmó Vasquez.