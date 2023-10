Video: así le robaron casi $200 millones a un empresario en Manizales, todo comenzó con un mensaje de WhatsApp

“Nos estafaron con casi $ 200 millones y no pudimos hacer absolutamente nada. Pensamos que los robos solo suceden en Bogotá, Cali o Medellín, pero no. Aquí en el Eje Cafetero sucede, y aquí en Manizales nos pasó a nosotros”, dijo Toro.

“Mandamos la cotización y nos reenviaron una orden de compra con ese material a Ibagué. Cuando fuimos a hacer el cobro, el cliente nos dice: ‘yo no les he pedido ningún material’”, agregó Toro, quien explicó que ellos le respondieron que tenían las órdenes de compra, las cuales nunca fueron solicitadas por el verdadero cliente.

Los errores

“Llamamos y obviamente no nos contestó el WhatsApp. Nos dimos cuenta de que no tenían nada en Ibagué. Es decir, comenzamos a atar cabos y a darnos cuenta de una cantidad de errores que cometimos”, aseveró Toro.

“Ya no vienen con un revolver o a ser agresivos. Ya son delitos que están mucho más especializados. Uno piensa que esto no sucede acá (...). Lo más triste de todo es que la ley así no funciona, fuimos a la Fiscalía y nos dijeron que si no tenemos x o y prueba no podemos hacer nada”, dijo Toro.