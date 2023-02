Alerta en sector inmobiliario, cientos de familias denuncian incumplimientos en la entrega de sus viviendas

Tener vivienda propia es uno de los sueños más comunes del ser humanos y más difíciles de cumplir. Ana ahorró durante años para poder comprar un apartamento en Madera Fresca, un proyecto ubicado en Bello, Antioquia, entregó 70 millones de pesos de cuota inicial desde el año 2017 a la Constructora Acierto Inmobiliario, en quien depositó su confianza, dio mes a mes su obligación económica, sacrificando no solo “gusticos”, sino gastos básicos en su diario vivir. Tenía la ilusión de que en 2019 sus hijos y ella tendrían un techo dónde vivir.

Pero 6 años después de recibir cartas de aplazamiento continuo de la entrega del inmueble por parte de la constructora, argumentadas en una supuesta crisis económica que trajo la pandemia de la covid -19, Ana está al borde de un colapso, siente que fue víctima de un engaño. La empresa a la que le entregó su dinero e ilusiones le dice que hasta en 2024 le entregarán el predio, porque los materiales se pudieron muy costosos, más ahora con la inflación y las dificultades de la exportación, “me creen boba, en 2019 cuando me tenían que entregar no había pasado nada eso”, reprocha con evidente ira e impotencia.

La situación de Ana se repite en cientos de familias. Acierto Inmobiliario tiene múltiples proyectos y de 13 de ellos SEMANA ha recolectado testimonios de personas que se sienten timadas: A la sala de redacción han llegado quejas de Madera Fresca, Madera Nativa ( Bello, Antioquia) Flora, Territorio Verde, Reservas de San José (Itagui, Antoquia) Dublin, Lagos del Sur ( Sabaneta, Antioquia) Manzanares de la Cuenca ( Envigado), Aragón, Atalaia ( Bogotá).

La mayoría son viviendas estrato 3 y 4 que oscilan entre los 150 y 400 millones de pesos. Pero también se conoció que personas que compraron en estrato alto como en Alejandría Vintage en Bogotá o Podium y Acceso Ponit en Área Metropolitana de Medellín pretendían adquirir viviendas de hasta 1.000 millones de pesos y sus compradores que pagaron las cuotas iniciales hoy denuncian diferentes irregulares entre ellas incumplimientos.

Escuchar las quejas entre unos y otros pareciera una copia sin importar las ciudades, lo único que cambia son los proyectos y las fechas. Así se hubiera firmado contrato con la constructora en el año 2017, 2018, 2019 y así hasta la fecha, todos coinciden en que la entrega la se posterga con múltiples excusas. No se entiende que si la empresa no ha cumplido en seis años se comprometa con todos los proyectos a entregar en 2024.

De hecho, SEMANA conoció casos de propietarios que efectivamente recibieron el apartamento por parte de Acierto Inmobiliario, pero no todos con las especificaciones a la hora de vender. José en Bello, Antioquia, recibió un apartamento 3 años después con un metraje menor , en un piso y con una vista diferente. Él, a pesar de que está inconforme por los cambios de las condiciones, celebra que tiene por lo menos algo, porque ha tenido contacto con más de 600 familias que no tienen más que documentos.

Llama la atención que en la mayoría de los proyectos de vivienda, ya se han construido las primeras torres, " es como si eso lo usaran de anzuelo, para conseguir nuevos clientes”, resalta uno de los denunciantes. SEMANA conoció testimonios de personas que aseguran que aunque llevan habitando los predios hace algunos años no todos propietarios pues manifiestan que fueron engañados en su buena fe, debido a que cuando firmaron el contrato no se dieron cuenta que no era un contrato de compra sino de comodato.

“La pesadilla empezó hace más de 2 años que se viene incumpliendo el trámite de escrituración. La constructora se ha atrevido a engañar a unos compradores incautos que desconociendo de temas jurídicos, en el comodato dice que la constructora los deja vivir gratis mientras les sale la escritura, trámite que como le digo, viene siendo dilatado injustificadamente”, declara uno de los compradores que se sienten engañados.

Las quejas no llegan solo por parte de compradores, hay temor entre los proveedores y contratistas que indican incumplimientos en pagos, lo que pone en duda que continúen trabajando para cumplir con la entrega a la que se compromete la constructora en 2024.”Esto parece una burbuja y está a punto de estallar, van a dejar a todo el mundo sin aptos, y sin pagos a contratistas”, advierten los proveedores que prefieren permanecer en el anonimato para no tener represalian, pues el capital invertido ha sido alto y tienen la esperanza de recuperarlo.

SEMANA conoció que a la Superintendencia de Industria y Comercio han llegado 44 Demandas jurisdiccionales contra Acierto Inmobiliario S.A. de las cuales 23 han sido rechazadas, no por considerar que no existan méritos, sino porque muchas veces los denunciantes desconocen cómo realizar el trámite de manera efectiva, no siempre llenan todos los datos o acuden a los recursos previos a la demanda. Es un tema de desconocimiento en cuanto a los derechos del consumidor.

En seis oportunidades la empresa ha decido conciliar para evitar que el pleito se crezca y termine en una sentencia en su contra como ya sucedió en dos oportunidades. El 90% de las demandas son por garantía y el 10% por protección contractual. En 5 de las demandas se les ha negado las pretensiones a los usuarios.

Es importante que al firmar los contratos se lea a detalle las cláusulas, porque muchas veces cuando el comprador después de largos años de espera quiere ir a recuperar su dinero le aseguran que debería pagar el 10% del valor total del contrato. Pero incluso quienes han asumido ese riesgo con tal de recuperar algo le manifiestan que deben esperar entre 1 y 3 años mientras la constructora se recupera de la crisis financiera que atraviesa.

Cuando este medio habló con el vocero de la compañía aseguró que el problema se presentó por la crisis financiera que se vive a nivel mundial y que entre menos salga noticias de los incumplimientos que se han registrado, más rápido podrá recuperarse, pues sigue vendiendo proyectos con los que espera cumplir a los que hace seis años están esperando. Pero. “¿si paga lo anterior cómo va a responder a los nuevos inversionistas”?. “Las autoridades deben tener en la lupa a Acierto Inmobiliario para evitar que luego todos quedemos viendo un chispero. Lo hemos advertido y si los siguen dejando trabajar la responsabilidad es de las autoridades que no hicieron para para frenar la crónica de una estafa anunciada”, son algunos de los mensajes que dejan quienes se consideran victimas de la constructora.