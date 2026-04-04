Así luce la iglesia por la que demandaron a Dios y a las ánimas del purgatorio en Concepción, Antioquia

La iglesia de la Inmaculada Concepción, ubicada en el municipio de ‘la Concha’, en el oriente de Antioquia, tiene una historia única: es el único templo que Dios y las Ánimas del Purgatorio han perdido en los estrados judiciales.

Este es el municipio de Antioquia que demandó a Dios y las ánimas del purgatorio para salvar su iglesia: historia y belleza

Todo comenzó porque el templo, que desde 1999 aparecía como bien de interés de la nación, se estaba cayendo a pedazos.

“El padre Humberto Hincapié me busca, le dice a un hermano mío que no me vaya del pueblo sin hablar con él. El domingo de resurrección nos encontramos, me contó la historia, y me mostró la documentación”, le contó a SEMANA el abogado Ramón Alcides Valencia Aguilar.

Ramón Alcides Valencia Aguilar, el abogado paisa que demandó a Dios y a las ánimas del purgatorio y les ganó el pleito judicial. Foto: Suministrada a Semana.

Cada que caía un aguacero, la parroquia se inundaba, tenía la nave lateral izquierda deteriorada y amenazaba ruina. Para buscar recursos, el padre Hincapié tocó puertas al Ministerio de Cultura, pero no había posibilidad.

“Allá le dijeron que en la matrícula inmobiliaria de la iglesia aparecían como dueños el amo supremo y las ánimas del Purgatorio, quienes habían recibido en 1860 el predio en el testamento de una señora llamada Nepomusena Osorio, así que le sugirieron buscar los herederos de la señora; él se viene un poco cabizbajo y aburrido y me cuenta lo sucedido”, dijo el abogado Alcides.

Su propuesta fue interponer una demanda de pertenencia para quitarle la titularidad del predio a Dios y a las ánimas del purgatorio y así salvar el templo.

El abogado lo logró, su historia ha trascendido incluso a prestigiosas universidades europeas que se interesan en conocer su caso y hoy la realidad de esa iglesia es otra.

SEMANA habló con Víctor Ubeimar Gutiérrez Zapata, quien hoy es el párroco de la iglesia de la Inmaculada Concepción, para conocer qué tanto le ha servido la demanda contra Dios y las Ánimas del purgatorio.

Concepción es un pueblo reconocido por su belleza arquitectónica de balcones de colores y calles empedradas. Foto: Jorge Porras https://www.instagr

“Sí valió la pena, era un procedimiento que se tenía que hacer, el templo se encuentra en condiciones muy óptimas, gracias a lo que se ha podido venir organizando y al Ministerio de las Culturas que ha permitido que se puedan desembolsar los recursos”, explicó.

Según dijo, para levantar esa iglesia que amenazaba ruina hace 15 años se han invertido recursos del orden de más de 2.000 millones de pesos.

La Iglesia de la Inmaculada Concepción, en Antioquia, amenazaba ruina, pero una demanda a Dios y las ánimas del purgatorio la salvaron. Foto: Suministrada a Semana

“La primera parte fue para organizar el techo, luego el frontis, que es una torre de más de 60 años de recubierta de granito, el granito meteorizó el ladrillo y hubo que quitarle esa parte”, explicó.

Además, señaló que la iglesia de la Inmaculada Concepción, famosa porque para salvarla hubo que demandar a Dios y a las Ánimas del Purgatorio, pasa hoy por su mejor momento.

Semana Santa 2026: esto es lo que puede hacer en La Ceja, Antioquia

“Estamos en una etapa en la que es solo pintar y hacer unos retoques, estamos en un muy buen momento, celebramos esto como una victoria de Cristo sobre la muerte”, manifestó.

Por último, invitó a los colombianos a visitar La Concha, un pueblito colonial en el que vio la luz del mundo el prócer José María Córdova, y conocer su templo, que está a solo 90 minutos de Medellín.

Invima alerta por venta masiva de este falso jarabe para la tos en Medellín: “Representa un riesgo para la salud pública”