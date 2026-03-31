Semana Santa 2026: esto es lo que puede hacer en La Ceja, Antioquia

En el país, la celebración de la Semana Santa no solo tiene un componente espiritual, sino también cultural y económico. Justamente, varios municipios del Oriente antioqueño han fortalecido sus agendas para atraer visitantes durante estos días, apostando por una combinación de eventos litúrgicos y actividades complementarias que dinamizan la economía local.

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El municipio de La Ceja ha preparado una programación especial para la Semana Santa 2026, con el objetivo de ofrecer a propios y turistas una experiencia centrada en la tradición religiosa y el encuentro cultural.

Según el reporte, dentro de la agenda se destacan las tradicionales procesiones y celebraciones litúrgicas, que forman parte central de la conmemoración de la Semana Mayor en este municipio. Estas actividades se desarrollarán a lo largo de toda la semana, siguiendo el calendario religioso.

Así es La Ceja, Antioquia Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía de La Ceja Antioquia / API

Además de los actos religiosos, La Ceja ofrecerá espacios culturales y artísticos pensados para complementar la experiencia de los visitantes. Entre ellos se incluyen presentaciones musicales y actividades que buscan resaltar la identidad del territorio durante esta temporada.

El municipio también se posiciona como un destino atractivo por su entorno natural y su cercanía con Medellín, lo que facilita el acceso de turistas que buscan alternativas diferentes para vivir la Semana Santa fuera de la capital antioqueña.

De acuerdo con lo informado, las autoridades locales esperan una alta afluencia de visitantes durante estos días, lo que ha llevado a reforzar la logística y la organización de los eventos programados.

La programación busca mantener vivas las tradiciones religiosas, al tiempo que promueve espacios de encuentro para la comunidad y los turistas, en un ambiente que combina espiritualidad y cultura.

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La alcaldesa de La Ceja del Tambo, María Ilbed Santa, manifestó, en entrevista con Telemedellín que: “Hacemos turismo de diversidad, de flores y turismo religioso. Que vengan a conocer nuestras siete parroquias, nuestra capilla Museo Chiquinquirá, el cerro Cristo Rey; y también turismo de flores como alma del bosque”.

Este tipo de iniciativas se suma a la oferta turística del departamento de Antioquia durante la Semana Santa, donde municipios como La Ceja han logrado posicionarse como destinos clave para quienes buscan experiencias más tranquilas y tradicionales.

Este destino con mágicos encantos naturales está a una hora de Medellín. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API

La administración del municipio destacó que la oferta cultural va más allá de las actividades religiosas comunes, los eventos litúrgicos y las procesiones; también es flores, agricultura, naturaleza, historia y café.

Con estas actividades, La Ceja se proyecta como uno de los destinos destacados del Oriente antioqueño durante la Semana Santa 2026, ofreciendo una programación que responde tanto a la tradición como a las nuevas dinámicas del turismo en Colombia.