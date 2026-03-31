Vehículos

Las 7 claves para viajar en moto por Colombia esta Semana Santa

En medio de una de las temporadas con mayor flujo vehicular en el país, es fundamental minimizar al máximo los factores de accidentalidad en la vía.

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Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

31 de marzo de 2026, 10:16 a. m.
Recomendaciones para viajar seguro en moto esta Semana Santa.
Recomendaciones para viajar seguro en moto esta Semana Santa. Foto: Getty Images/iStockphoto

La Semana Santa en Colombia es uno de los periodos con mayor movilidad en las carreteras del país, impulsada por el turismo y los desplazamientos enfocados en la fe. Esta alta circulación vehicular incrementa los riesgos en las vías, especialmente para actores vulnerables como los motociclistas.

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Las autoridades de movilidad regionales han reiterado la importancia de adoptar medidas de prevención, teniendo en cuenta que la combinación del alto flujo vehicular, largos recorridos y condiciones variables de las vías puede producir escenarios de riesgo durante los desplazamientos.

Hoy el país enfrenta una movilización sin precedentes, con más de 15 millones de viajeros” durante la Semana Mayor, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Conducir moto se puede convertir en una realidad para muchas mujeres.
Conducir moto en carretera requiere de una preparación previa para estar más seguros. Foto: 123rf

De acuerdo con la funcionaria, el Gobierno Nacional tiene “presencia en el territorio, control en las vías y coordinación institucional. Pero este esfuerzo solo funciona si hay corresponsabilidad” de los actores viales.

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¿Qué hacer antes de salir de viaje en moto?

Para tener un viaje seguro y regresar con tranquilidad al hogar, es importante seguir estos puntos, los cuales disminuirán las probabilidades de sufrir un contratiempo en las vías de Colombia:

  • Realizar una revisión técnica previa del vehículo, que incluye la verificación de frenos, llantas, luces y niveles de aceite antes de iniciar cualquier recorrido. Esta práctica reduce fallas mecánicas que pueden derivar en accidentes.
  • Portar los elementos de protección adecuados, como casco certificado, guantes, chaquetas con protecciones y prendas reflectivas, que mejoran la visibilidad y reducen el impacto en caso de siniestro.
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  • Otro de los aspectos elementales para salir de la casa y evitar inconvenientes es portar los documentos obligatorios en regla, entre ellos la licencia de conducción, el SOAT y la revisión técnico-mecánica, requisitos fundamentales para circular legalmente en el país.
  • Se hace énfasis en respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito, así como mantener una distancia prudente con otros vehículos, especialmente en corredores con alto flujo vehicular.
  • Es importante no sobrecargar la motocicleta, ya que el exceso de peso puede afectar la estabilidad del vehículo, particularmente en trayectos largos o en vías con curvas.
El sistema ABS evita el bloqueo de las ruedas al frenar y reduce el riesgo de derrapes, una de las mayores causas de siniestros entre motociclistas en Colombia.
El kit de botiquín ideal debe contener: Vendas y apósitos adhesivos. Gasas estériles. Desinfectante. Tijeras. Guantes desechables. Analgésicos y antiinflamatorios. Manta térmica de emergencia. Luz de emergencia. Botella de agua. Foto: 123RF
  • Se recomienda definir previamente la ruta, anticipar paradas y prever condiciones del trayecto, lo que contribuye a reducir imprevistos durante el recorrido.
  • Es fundamental tener un kit básico de herramientas y un botiquín de primeros auxilios, elementos que pueden ser clave ante situaciones menores mientras se recibe asistencia profesional. Por ejemplo, alicates, llaves expansivas, kit de desvarío o pinchazo y un pequeño botiquín. Sin embargo, esto depende de la capacidad del vehículo.

Según datos del RUNT, las motocicletas representan aproximadamente el 62 % del parque automotor en Colombia, lo que explica su alta presencia en las carreteras durante esta temporada y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad.