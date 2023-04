Así rota el pico y placa en Medellín este lunes 10 de abril

El pico y placa es una medida que restringe la circulación de vehículos en la ciudad, con el objetivo de mejorar el tráfico, la movilidad de los ciudadanos, la calidad del aire y la alta congestión de automotores en la subregión.

La rotación inició el 17 de enero de 2023 y tuvo una semana pedagógica, actualmente se aplica para dos dígitos una vez por semana. La medida cobija a carros particulares, motocicletas y taxis en todas las vías de la subregión, excepto los corregimientos y algunas excepciones en las zonas periféricas.

En Medellín, el pico y placa funciona de lunes a viernes de 5:00 a. m. a 8:00 p. m., de la siguiente manera para carros particulares y motos:

Carros particulares: con el último número de la placa (6 y 9).

Motos de dos y cuatro tiempos: con el primer número de la placa (6 y 9).

El resto de la semana se aplicará así: martes (5 y 7), miércoles (1 y 4), jueves (8 y 0) y viernes (2 y 3).

La restricción incluye camperos, motocarros y cuatrimotos y se hará conforme con el último dígito de la placa - Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Vale la pena aclarar que desde el pasado 27 de febrero arrancó una etapa de sanciones para los conductores que no cumplan las medidas de restricción a la movilidad en la ciudad de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Las nuevas multas tendrán bajo la lupa las vías que estaban exentas del pico y placa hasta el pasado 17 de febrero, modificaciones adoptadas por las autoridades recientemente.

Si bien en los primeros cinco días de ejecución la penalidad fue pedagógica, ahora los agentes de tránsito están autorizados para ‘castigar’ a los infractores. Durante la primera semana, las cámaras sorprendieron 9.627 vehículos circulando en calles no autorizadas.

Esto se identificó en el sistema vial del río con sus conexiones con el oriente y el occidente, también en los barrios periféricos que estuvieron al margen de las restricciones de movilidad por varios meses. El caos en las calles obligó a endurecer la medida.

Sanciones por incumplir el pico y placa en Medellín. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

La secretaria encargada de Movilidad de la Alcaldía de Medellín, Carolina Chaparro Piedrahíta, contó que se implementarán operativos de control con el cuerpo de agentes de tránsito en lugares estratégicos de la ciudad para hacer regir el pico y placa.

“Incumplir da lugar a sanciones pecuniarias y a la inmovilización del vehículo. Llamamos a la ciudadanía a acatar las normas de tránsito y las indicaciones de nuestro cuerpo de agentes de tránsito”, señaló la funcionaria de la administración distrital.

Esta multa es de 580.000 pesos, no solo por circular en las carreteras que no están habilitadas, sino por rodar con los automotores el día que no corresponde.

Los cambios

Autopista Norte, en Medellín, bajará su límite de velocidad - Foto: Alcaldía de Medellín

1) Medellín: sistema vial del río y avenida 33, desde el río hasta su conexión con Las Palmas; avenida Las Palmas; La Iguaná; autopista sur; avenida regional; avenida occidental, y calzada oriente-occidente.

2) Caldas: carrera 50 desde la calle 107 sur hasta la Y de primavera; carrera 45 (ruta nacional 60-la variante) en el área de jurisdicción de Caldas, y calle 134 sur, entre las carreras 45 y 50.

3) La Estrella: carrera 50 (antigua vía a Caldas), carrera 48 (variante a Caldas) y calle 100 sur, entre las carreras 50 y 48.

4) Sabaneta: avenida regional sur, en su jurisdicción.

Sabaneta, Antioquia - Foto: Alcaldía de Sabaneta.

5) Envigado: sistema vial del río (regional); doble calzada Las Palmas, jurisdicción del municipio de Envigado; transversal de la montaña desde la vereda el Escobero hacia el oriente; Loma del Escobero, en el tramo comprendido desde la calle 36D sur n.° 22-200 (intersección de la transversal de la montaña con la loma del Escobero) hacia el oriente.

6) Bello: autopista Medellín-Bogotá; avenida regional, y autopista norte, desde la glorieta Niquía hasta límites con Copacabana.

7) Copacabana: autopista norte y autopista Medellín-Bogotá.

8) Girardota: autopista norte y vía antigua al Hatillo.