“Báñese un poquito más tarde”: el pedido de Daniel Quintero para evitar inundaciones en Medellín

Las fuertes precipitaciones que se han descargado en las últimas horas sobre la capital de Antioquia han convertido las calles en ríos porque el sistema de alcantarillado no soporta el alto volumen del agua. Aunque la Alcaldía tiene propuestas a largo plazo para mejorar esa condición, llamó la atención una invitación que lanzó Daniel Quintero Calle.

En el consejo de gobierno que realizó este martes en el centro administrativo de La Alpujarra mostró preocupación por las afectaciones que está generado la segunda temporada de lluvias en Medellín. El fenómeno natural ha causado crecientes súbitas, caída de árboles, deslizamientos de tierra y disparado los accidentes de tránsito.

El común denominador de las últimas semanas son las inundaciones. En imágenes registradas en las redes sociales se observa al agua circular por las principales avenidas de la ciudad mientras los conductores maniobran para cruzar los lagos que se forman. El mandatario del distrito socializó una fórmula que podría evitar este escenario.

Una persona que maneja el vehículo de su oficina le explicó que a las tempranas horas no colapsa el alcantarillado porque la gente no está utilizando el inodoro ni se está bañando. Aunque reconoció que la teoría denota bromas y burlas, estaría en la razón. Así las cosas, invitó a los ciudadanos a racionalizar el uso del baño para evitar inundaciones.

“Uno de mis conductores me dice: ‘la razón por la que en este momento no hay tapas levantadas, a pesar de las lluvias que han sido intensas toda la noche, es porque la gente no está utilizando el inodoro, no se está bañando en este momento, entonces el agua puede fluir’”, contó Quintero Calle después de las 5:30 de la mañana de este martes.

Él también le planteó que, si la fuerza de las precipitaciones seguiría durante el día como estaban en el momento en que habló del tema, la ciudad podría colapsar entre las 7:00 a. m. y las 8:00 a. m. a razón de que ese es el fragmento del día donde la ciudadanía acude con mayor frecuencia a asearse. Ahí estaría la respuesta para prevenir las emergencias.

“(Risas). Entonces les pido, por favor: báñese un poquito más tardecito y esperemos que pasen las lluvias. Eso puede parecer muy jocoso, pero realmente cuenta también una realidad de la ciudad y es que nosotros en Medellín no tenemos separados las aguas lluvias de las aguas residuales”, indicó el alcalde Daniel Quintero Calle.

El mandatario detalló que todas las aguas que caen en las casas se entregan en las mismas tuberías, lo que dificulta su procesamiento. Una parecida situación es la que se estaría presentando en las calles de la ciudad porque todos los líquidos caen en un solo alcantarillado. Sugirió que, en otros lugares del mundo, las aguas van por lados diferentes.

Además de las inundaciones, resulta problemático para la administración distrital porque en las plantas donde se le hace tratamiento a los residuos que llegan de las tuberías no estarían en la capacidad de recibir los altos volúmenes cuando se presentan precipitaciones de alta intensidad, como ha ocurrido en los últimos meses: en vez de que las lluvias se desplacen por las quebradas, están arribando junto a las aguas residuales.

Así las cosas, el mandatario trabaja en un plan maestro de adaptación climática para la ciudad con el objetivo de marcar la línea que deben seguir las obras que se construirán en los próximos 30 años. Entre tanto, para dejar por sentando los nuevos regímenes de lluvias en los diseños de la infraestructura que se plantearán en el futuro.

Además, iniciará un estudio para evaluar un posible cambio de la mezcla asfáltica de los corredores viales que se están afectando continuamente con las precipitaciones que caen sobre Medellín.