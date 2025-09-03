Suscribirse

Cae presunto testaferro de Calarcá en Antioquia: su rol era clave para la minería ilegal

Alias Chorizo recaudaba 20 millones de pesos mensuales producto de la minería ilegal.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

3 de septiembre de 2025, 12:15 p. m.
Alias Chorizo, presunto testaferro de alias Calarcá en Antioquia.
Alias Chorizo, presunto testaferro de alias Calarcá en Antioquia. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Las investigaciones judiciales en contra de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá no cesan por parte de las autoridades como el Ejército Nacional, junto con la Fiscalía General de la Nación. Desde el Gaula Militar del Valle de Aburrá dieron a conocer sobre la captura de alias Chorizo, presunto testaferro de la Estructura 36 de las disidencias.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades judiciales, este sujeto sería el encargado de recoger el dinero producto de actividades mineras ilegales en el departamento de Antioquia.

“Alias Chorizo sería el encargado de administrar los recursos financieros derivados de actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, además de gestionar entables mineros irregulares y coordinar redes de apoyo de esta estructura criminal”, detallaron las autoridades judiciales.

Así es la fiesta que Calarcá pretende hacer en Caquetá: hay hasta videos publicitarios
Alias Chorizo estaba bajo las órdenes criminales de alias Calarcá de las disidencias de las Farc. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Asimismo, indicaron que el hoy capturado tiene un recorrido criminal de por lo menos ocho años, donde habría participado en varios hechos terroristas en Antioquia mediante labores de inteligencia que realizaba exactamente en Anorí.

“Estaría presuntamente vinculado al homicidio de una comerciante de Amalfi, en hechos registrados en Girardota en el 2024″, precisaron desde el Ejército Nacional por medio de un comunicado.

En medio de la operación para su captura, el Ejército le decomisó la suma de 11 millones en efectivo, dos celulares y una memoria USB que están siendo analizados por los agentes de inteligencia militar con el fin de poder extraer información relevante para las investigaciones que adelantan en contra de alias Calarcá y sus disidencias de las Farc.

“Alias Chorizo deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones y explosivos”, dijo el Ejército.

Contexto: Denuncian preocupante caso de abuso sexual en jardín infantil de golpeado pueblo de Antioquia: profesora fue separada del cargo
Charcón Liberia es el único corregimiento de Anorí y se encuentra en inmediaciones del rio Nechí, donde los ilegales buscan controlar las rentas del oro.
Alias Chorizo delinquía en el municipio de Anorí, Antioquia. | Foto: Suministrada a Semana por la Alcaldía de Anorí.

Finalmente, precisaron que con este dinero que le incautaron a este sujeto pretendían adquirir, al parecer, material de guerra, incluyendo armas y explosivos, con el fin de atacar a la fuerza pública en varios puntos de Antioquia.

“Con esta importante captura se afecta de manera directa la capacidad financiera y logística del GAO-r Estructura 36, evitando así la adquisición de armamento, explosivos y demás insumos para las comisiones ilegales que delinquen en el departamento”, indicaron.

Así fue la captura de alias Chorizo en Antioquia.
Así fue la captura de alias Chorizo en Antioquia. | Foto: Ejército Nacional.
Contexto: Militares fueron alertados del supuesto robo de una tractomula en El Patía, cuando atendían el caso, los atacaron con explosivos; hay dos heridos

Se conoció que desde el Ejército Nacional avanzan con las operaciones en todo el departamento de Antioquia con el fin de poder seguir afectando a este grupo ilegal que genera terror entre la ciudadanía con el cobro de extorsiones y presiones para presionar a los integrantes de la fuerza pública que hace presencia en este territorio.

