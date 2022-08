Foto: Archivo particular

Colegios de 26 municipios de Antioquia no han implementado el PAE

Foto: Archivo particular

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha llegado a las instituciones educativas de 26 poblaciones de Antioquia por falta de operadores. Es decir, las administraciones municipales no han iniciado la contratación porque no hay empresas que estén dispuestas a distribuir los productos. La Gobernación identificó los puntos críticos de la oferta.

De acuerdo con la Secretaría de Inclusión Social departamental, quien hace seguimiento a la implementación de la política educativa en las instituciones no certificadas, el presupuesto fijado en 2021 para la adquisición de los alimentos en 2022 no incluyó el incremento que podrían tener las operaciones logísticas ni los productos.

A razón de que el dinero no es suficiente para cumplir con los requisitos de la minuta, los oferentes han esquivado las contrataciones. En varias subregiones se reportan afectaciones considerables en las sedes rurales, donde muchas veces el refrigerio que entrega el Estado es la única comida que reciben los menores de edad durante el día.

“A partir de enero ocurrieron varias cosas: el aumento del precio de la canasta familiar. Hubo aumento significativo de más del 20 por ciento lo cual impactó mucho el convenio con los municipios y la cantidad de operadores que se presentaban a las licitaciones públicas o convenios de selección, también por la ola invernal”, dijo la entidad.

Las poblaciones que acumulan el mayor período de afectación son Betania, Angelópolis, Cisneros, Santo Domingo, Tarso, Támesis y San José de la Montañana. Aunque las administraciones han hecho públicas las contrataciones para que accedan al negocio, en muchas ocasiones no se presenta ningún privado para asumir la ejecución.

El secretario de Inclusión Social de Antioquia, Pedro Hoyos, indicó que la cobertura actual del Programa de Alimentación Escolar en el departamento es favorable porque está activo en 91 de los 117 municipios no certificados. O sea, el cumplimiento es cercano al 77 por ciento. No obstante, sí hay preocupación en la Gobernación por la condición del resto de las poblaciones.

“En algunos municipios no se ha arrancado el PAE, o lo han arrancado los alcaldes de manera intermitente. Hoy tenemos una cobertura muy buena. Sin embargo, estamos convidado a los alcaldes que hacen falta por iniciar el PAE para que lo hagan lo antes posible”, dijo el funcionario departamental en conversación con Semana.

Ahora bien, las unidades regionales de la Procuraduría General de la Nación también les pusieron la lupa a las demoras en la implementación de la política de educación nacional en Antioquia, zona del país donde se benefician los alumnos del 90 por ciento de la cobertura rural, los más golpeados por la falta de operadores.

Ante las dudas por las condiciones en las que se encuentran los menores de edad que están inscritos para recibir el PAE, la Gobernación de Antioquia aseguró que no pierde de vista el problema y que a varias familias se les está distribuyendo un paquete básico de alimentación para que suplan las principales necesidades del hogar.

Por otro lado, la Secretaría de Inclusión Social que, en lo que va corrido de 2022, no ha recibido quejas de presuntos casos de corrupción en medio de la asignación de contratos del Programa de Alimentación Escolar. Al contrario, las alertas han llegado por cuenta de las condiciones en las que se encuentran los productos distribuidos en las aulas de clase.

El caso más preocupante tuvo lugar en el municipio de La Ceja donde las unidades de investigación de la Policía Nacional determinaron que a los alumnos les entregaron carne de caballo en los platos. En las últimas semanas, la Fiscalía General de la Nación abrió una carpeta especial para determinar las responsabilidades en esta falta.