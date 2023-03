Cortes de agua en Medellín para hoy, 22 de marzo de 2023

Barrios Versalles No. 2 (Sta. Elena); La Cruz (Sta. Elena); Oriente (Sta. Elena); Versalles No. 1; El Raizal; Carpinelo (Sta. Elena); San José La Cima No. 1 S.E.; La Avanzada (Sta. Elena); María Cano-Carambolas S.E.; San José La Cima No. 2 S.E.; La Salle; El Compromiso (Sta. Elena); La EsperanzaNo. 2 (Sta. Elena); Bello Oriente; La Cruz parte alta; La Cruz parte baja; La Honda; Versalles II; Versalles II - Mirador. Los sectores afectados son: de la calle 68 hasta la 72 entre carrera 25 y 28; de la calle 72 hasta la 81 entre las carreras 24 y 30; de la calle 81 hasta 85A entre las carreras 24 y 25C; de la calle 85B hasta calle 99A entre las carrera 22AA 31BA; de la calle 99A hasta 107ED entre las carreras 21B y 28B; de la calle 71AA hasta la 71B entre las carreras 22 y 24; de la carrera 23C hasta la 24 entre las calles 71B hasta la 79C; desde la carrera 23C entre las calles 79C hasta la 81B; de la calle 83B hasta la 87 entre las carreras 21D hasta la 22. La suspensión será de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.