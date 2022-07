El proceso fue dado por muerto luego de que el CNE sembrara dudas sobre la contabilidad que sostuvo la recolección de las firmas, por lo que no se concedió la certificación.

Daniel Quintero no apelará el fallo que revivió la revocatoria

Nuevamente volvió a caminar el proceso que busca tumbar al alcalde de Medellín por medio de las urnas. Un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia le pidió a la Registraduría que certifique la revocatoria para que el presidente pueda citar a la elección. Ante ese escenario, Daniel Quintero Calle no intervendrá en la discusión legal.

Un grupo de magistrados aseguró que el ente civil incumplió con sus obligaciones en medio del trámite dado que condicionó la posibilidad de la revocatoria a un concepto innecesario del Consejo Nacional Electoral (CNE): la certificación de los estados contables de la recolección de las firmas a diferencia de lo estipulado por la ley.

Con base en la normativa citada por el juzgado, la Registraduría está en la obligación de darle el visto bueno a una revocatoria cuando el comité promotor haya cumplido con dos obligaciones: haber alcanzado el número mínimo de respaldos -ya logrado- y aprobado la contabilidad, siempre y cuando no supere el gasto máximo establecido por el CNE -faltante-.

En consecuencia, el Tribunal le dio ocho días a esa entidad para que tramite las obligaciones que le hacen falta, con miras a que Iván Duque llame a los ciudadanos de Medellín a votar a favor o en contra de la revocatoria de Daniel Quintero Calle, quien retornó al cargo el 21 de junio luego de estar suspendido por presunta participación en política.

El alcalde señaló que no refutará la orden emitida por los magistrados porque no lo vinculan directamente a él en la decisión, sino a la Registraduría. Sin embargo, advirtió que será muy difícil que la revocatoria se dé a razón de que la contabilidad, supuestamente, sería irregular dado que los promotores habrían superado los máximos establecidos.

A su juicio, “el fallo es absurdo, no se puede determinar de otra manera. Lo que está diciendo es que el Consejo Nacional Electoral tiene que dejar pasar un proceso en el que se triangularon recursos y donde hubo financiación de condenados por paramilitarismo”, mencionó el mandatario local que anticipó que la determinación irá hasta la segunda instancia.

En dado caso que el Consejo de Estado apruebe los argumentos presentados por el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Registraduría avale los estados contables, minados de presuntas irregularidades de acuerdo con los hallazgos de la sala plena del CNE, Quintero Calle saldrá a las calles de Medellín a hacer campaña por el ‘no’ en el referendo.

“Iremos a campaña, a nosotros no nos va mal haciendo campaña. Ya en las urnas, si nos toca ir, allá estaremos. Pero estamos seguros que un proceso corrupto no va a pasar adelante. [Medellín] no se debe dejar desconcentrar de unos muertos vivientes que siguen ahí tratando de revivir una cosa que ya está muerta”, agregó el alcalde de la ciudad.

Mientras eso pasa, señaló que seguirá liderando el plan de desarrollo de la Medellín Futuro que espera cinco metrocables en el Gobierno de Gustavo Petro y la consolidación del Metro de la 80 que mejorará las condiciones de movilidad de los paisas, según las estimaciones de la administración del distrito.

Contrario a las afirmaciones de Daniel Quintero Calle, los promotores de la revocatoria comentaron que la revocatoria sí se va a dar porque no cometieron ninguna ilegalidad en medio del proceso de la recolección de firmas para impulsar su caída, en contravía a la ponencia del magistrado del Consejo Nacional Electoral, César Augusto Abreo Méndez, que alertó sobre presuntas inconsistencias en la contabilidad.

“El fallo le da ocho días a la Registraduría Nacional para que le diga al mandatario que llame a elecciones de revocatoria de Daniel Quintero, por fin nos vamos a quitar este problema de encima, de ese tipo que nos mal gobierna”, dijo Andrés Rodríguez, vocero del grupo que promueve la revocatoria.