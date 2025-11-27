Suscribirse

Medellín

Dos empresarias eran parte de la red que practicó procedimientos estéticos a más de 55 mujeres contagiadas con extraña bacteria en Medellín

Las dos aceptaron su responsabilidad. Otras tres ya habían sido judicializadas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de noviembre de 2025, 10:50 a. m.
Un juez ordenó capturar a Elizabeth Rojas Tobón y Yarleny Mosquera Aguirre por practicar procedimientos estéticos sin contar con medidas de higiene y seguridad exigidas.
Un juez ordenó capturar a Elizabeth Rojas Tobón y Yarleny Mosquera Aguirre por practicar procedimientos estéticos sin contar con medidas de higiene y seguridad exigidas. | Foto: Fiscalía

Una juez de control de garantías de Medellín ordenó las capturas de Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, dos mujeres que —según la Fiscalía— hicieron parte, en calidad de principales articuladoras, de una red que realizó procedimientos estéticos de manera irregular a decenas de mujeres en Medellín con consecuencias desastrosas.

“Sin cumplir con las medidas de higiene y salubridad, y en quirófanos improvisados que funcionaban en diferentes inmuebles de Medellín, Antioquia”, señaló la Fiscalía.

Contexto: Las escalofriantes historias de quienes se sometieron a cirugías a domicilio en sus casas en Medellín; sus cuerpos están destrozados por derivados de petróleo y aceites de cocina

Las denuncias de las víctimas ante la Fiscalía permitieron a las autoridades saber que eran atraídas por publicaciones realizadas en redes sociales, en las que se ofrecía a bajo costo un tratamiento denominado ‘lipólisis láser con transferencia glútea’.

“55 mujeres que creyeron en esta práctica fueron sometidas a intervenciones quirúrgicas. Algunas adquirieron una bacteria no tuberculosa que les causó deformidades físicas y limitaciones funcionales permanentes”, dio a conocer la Fiscalía.

El ente acusador dio a conocer que, de acuerdo con los elementos materiales probatorios, Mosquera Aguirre era la encargada de realizar los procedimientos estéticos.

“Al parecer, se presentaba como médica sin tener título, conocimientos o certificaciones en el área de la salud”, señaló sobre ella la Fiscalía.

Por su parte, Rojas Tobón era la encargada de todos los asuntos comerciales. “Captar clientes y recibir los pagos por los tratamientos en su cuenta bancaria”, indicó la entidad.

Esto llevó a que una fiscal de la Seccional Medellín les imputara los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad masa y lesiones personales dolosas.

Elizabeth Rojas Tobón aceptó su responsabilidad al allanarse a los cargos, mientras que Mosquera Aguirre solo aceptó los delitos de estafa agravada en modalidad masa y lesiones personales dolosas.

“Por disposición de una juez de control de garantías las dos mujeres deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, para tal efecto emitió orden de captura en su contra”, reveló la Fiscalía.

La Fiscalía capturó a tres mujeres señaladas de conformar improvisadas clínicas estéticas que dejaron varias víctimas.
La Fiscalía capturó a tres mujeres señaladas de conformar improvisadas clínicas estéticas que dejaron varias víctimas. | Foto: Fiscalía

Recientemente, por estos mismos hechos, fueron judicializadas otras tres personas que habrían participado directamente en los procedimientos como auxiliares de quirófano, administración de medicamentos, anestesia local y masajes posquirúrgicos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Venezuela cumple su promesa: “Quédense con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad”

2. American Airlines se pronunció sobre polémica con ‘El Puma’; respondió a versiones del cantante: “Prioridad a la seguridad”

3. ¿Citan a Luis Díaz? Así tituló la prensa alemana la dura caída del Bayern Múnich en Champions League

4. Horóscopo de este jueves 27 de noviembre, según Nana Calistar; estas son las oportunidades para los 12 signos

5. Histórico: Consejo Nacional Electoral falló contra la campaña de Gustavo Petro. Tendrá que devolver más de $5.000 millones por violación de topes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Medellíncirugías estéticas

Noticias Destacadas

Un juez ordenó capturar a Elizabeth Rojas Tobón y Yarleny Mosquera Aguirre por practicar procedimientos estéticos sin contar con medidas de higiene y seguridad exigidas.

Dos empresarias eran parte de la red que practicó procedimientos estéticos a más de 55 mujeres contagiadas con extraña bacteria en Medellín

Redacción Semana
Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM

No aparecen certificados laborales de Jorge Carrillo, polémico exgerente que Daniel Quintero llevó a EPM y ahora gerencia ISA

Redacción Semana
Vigilancia del pico y placa en Medellín.

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves 27 de noviembre; evite multas

Redacción Vehículos

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.