Dos empresarias eran parte de la red que practicó procedimientos estéticos a más de 55 mujeres contagiadas con extraña bacteria en Medellín

Una juez de control de garantías de Medellín ordenó las capturas de Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, dos mujeres que —según la Fiscalía— hicieron parte, en calidad de principales articuladoras, de una red que realizó procedimientos estéticos de manera irregular a decenas de mujeres en Medellín con consecuencias desastrosas.

“Sin cumplir con las medidas de higiene y salubridad, y en quirófanos improvisados que funcionaban en diferentes inmuebles de Medellín, Antioquia”, señaló la Fiscalía.

Las denuncias de las víctimas ante la Fiscalía permitieron a las autoridades saber que eran atraídas por publicaciones realizadas en redes sociales, en las que se ofrecía a bajo costo un tratamiento denominado ‘lipólisis láser con transferencia glútea’.

“55 mujeres que creyeron en esta práctica fueron sometidas a intervenciones quirúrgicas. Algunas adquirieron una bacteria no tuberculosa que les causó deformidades físicas y limitaciones funcionales permanentes”, dio a conocer la Fiscalía.

El ente acusador dio a conocer que, de acuerdo con los elementos materiales probatorios, Mosquera Aguirre era la encargada de realizar los procedimientos estéticos.

“Al parecer, se presentaba como médica sin tener título, conocimientos o certificaciones en el área de la salud”, señaló sobre ella la Fiscalía.

Por su parte, Rojas Tobón era la encargada de todos los asuntos comerciales. “Captar clientes y recibir los pagos por los tratamientos en su cuenta bancaria”, indicó la entidad.

Esto llevó a que una fiscal de la Seccional Medellín les imputara los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad masa y lesiones personales dolosas.

Elizabeth Rojas Tobón aceptó su responsabilidad al allanarse a los cargos, mientras que Mosquera Aguirre solo aceptó los delitos de estafa agravada en modalidad masa y lesiones personales dolosas.

“Por disposición de una juez de control de garantías las dos mujeres deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, para tal efecto emitió orden de captura en su contra”, reveló la Fiscalía.

La Fiscalía capturó a tres mujeres señaladas de conformar improvisadas clínicas estéticas que dejaron varias víctimas. | Foto: Fiscalía