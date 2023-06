Estos son los seis delitos que más cometen en Medellín

La Personería de Medellín presentó un informe sobre la situación de derechos humanos y reveló los seis delitos que se cometen con insistencia en la ciudad. Hay alerta por la presencia de estructuras ilegales que aterrorizan con sus normas a la comunidad.

Con base en los hallazgos de 2022, las faltas más comunes son el desplazamiento intraurbano, extorsión, amenazas, homicidios, atentados y acciones contra la integridad sexual de las personas. La lupa está sobre las 80 bandas que delinquen en las comunas.

Al menos 1.536 ciudadanos relataron ante el Ministerio Público que se vieron obligados a salir de sus residencias por las fuertes intimidaciones que, en su mayoría, fueron emitidas por las estructuras que operan al margen de la ley en los diferentes puntos de la región.

“Los sectores en los cuales se abandonaron más los hogares, debido a conflictos, violencia, persecuciones y violaciones de derechos humanos, son Villa Hermosa, Aranjuez y Robledo”, se lee en un comunicado que divulgó el Concejo de Medellín.

En cuanto a los delitos de alto impacto, la Personería reseñó que, el año pasado, 317 personas perdieron la vida de manera violenta en la capital de Antioquia, 292 víctimas fueron hombres y 25 mujeres, cuyas edades rondaron entre los 29 y 59 años.

Otro de los datos que llamó la atención en la corporación es que el 85 % de estos crímenes tuvieron lugar en las comunas de Aranjuez, San Javier, Belén y La Candelaria, este tramo es el que, diariamente, tiene flujo de habitantes más importante del Valle de Aburrá.

Ahora bien, la extorsión es otro dolor de cabeza frecuente en Medellín. Citando cifras de la Fiscalía General de la Nación del año pasado, la Personería aseguró que al ente de investigación llegaron 1.028 denuncias por presuntas exigencias irregulares de plata.

Detrás de este fenómeno que, según la Policía Nacional está en aumento en todo el país, hay varios escenarios: “Solicitan dineros por vigilancia a viviendas, establecimientos de comercio, servicio de transporte, distribución de productos y extorsión carcelaria”.

En otro apartado del informe, se mostró preocupación por la vulneración de derechos contra distintos grupos poblaciones donde se evidenció un alto porcentaje de discriminación y violencias basadas en género y orientación sexual.

Finalmente, el Ministerio Público dio a conocer un fenómeno criminal que estaría tomando fuerza en Robledo, denominado como “emplazamiento, que consiste en prohibiciones impuestas por las bandas para movilizarse de un barrio a otro”.

Por otro lado, la Personería de Medellín también encendió las alarmas por las críticas condiciones de seguridad que enfrentan los turistas extranjeros que llegan a la ciudad. Ellos son víctimas frecuentes de hurtos y preocupa las muertes violentas que se registraron durante 2022 y 2021.

El Observatorio de Turismo dijo que hay inquietud por las vulneraciones de los derechos a los ciudadanos que arriban de otros países con el anhelo de conocer a la capital de Antioquia. La agencia del Ministerio Público sostiene este argumento con varias fuentes.

Los datos que fueron tratados pondrían en evidencia que los meses con mayor índice de afectaciones a la integridad de los viajeros son los que van de abril a agosto, allí coincide la conmemoración religiosa de la Semana Santa y la celebración de la Feria de Flores.

En ese período de 2022, las autoridades recibieron 155 denuncias por hurto a personas que no tienen nacionalidad colombiana. Mientras que, en el año 2021, el número no pasó de 106. En los dos años, se presentaron 18 homicidios de extranjeros no venezolanos.