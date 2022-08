Feria de las Flores: programación y cierres viales este fin de semana

Este fin de semana culminará la fiesta más importante de los paisas: la Feria de las Flores. Desde el viernes 5 de agosto la ciudad está vibrando con las tradiciones antioqueñas que llegan desde las montañas del corregimiento de Santa Elena. La celebración se cerrará el lunes festivo con el desfile de silleteros.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, se espera que la Feria finalice con un aproximando de 300 millones de dólares en ingresos, luego de celebrar dos versiones bajo el confinamiento por la pandemia generada por la covid-19.

Sábado 13 de agosto

El sábado 13 de agosto habrá programación para toda la familia en las inmediaciones del Parque de las Luces y el Parque Norte. Además, en el Parque de los Deseos se llevará a cabo la final del festival nacional de la trova. En medio del evento, se escucharán las voces de Adriana Lucía, Breska y Soul Gospel Medellín, entre otras agrupaciones.

Paralelamente, en el corregimiento de Santa Elena habrá un grupo de guías que gestionan visitas a las fincas donde se están armando las silletas para el desfile final de la Feria: un juego de flores, sembradas bajo el sol del Valle de Aburrá, que serán cargadas en la espalda de los campesinos mientras decoran las principales avenidas de la ciudad.

También tendrá lugar el esperado desfile de autos clásicos y antiguos entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. De acuerdo con el cronograma, la salida será desde las instalaciones de El Colombiano, se extenderá hasta Carabobo y retornará al sur por la avenida Las Vegas, culminando en la entrada de la Universidad Eafit.

La noche del sábado se cerrará con el concierto de la Feria de las Flores en el estadio Atanasio Girardot que comenzará a las 5:00 p. m. y terminará a las 3:00 a. m. En la lista de artistas figuran Marc Anthony, Silvestre Dangond, Jessi Uribe, Hebert Vargas, Dj Agudelo 888 y Dj Pope.

Domingo 14 de agosto

La Feria de las Flores también llegará al corregimiento San Sebastián de Palmitas. Desde las 5:00 p. m. habrá un tablado frente a las instalaciones del colegio Héctor Rogelio Montoya, donde tomarán el micrófono la imitadora de Helita Vargas, los Hermanos Gil del Vallenato, Risaloca y su Guachafita y Latin Dreams.

A las 11:00 a. m. arrancará el desfile motociclístico Harley Davidson héroes de la patria, motos antiguas, clásicas, custom y especiales. El punto de salida será el Parque Lleras con dirección a la estación Suramericana del Metro, luego hacia el centro de la ciudad y, más tarde, tomando el sur del Área Metropolitana donde culminará el recorrido.

Finalmente, en el Aeroparque Juan Pablo II estará fijo el día de rock con la presentación de varios artistas: Panteón Rococó, Crazy Town, Don Tetto, División Minúscula, Allison, Nepentes, Popcorn, La Toma, Providencia, Margarita, Siempre Viva, Laberinto, Elc, Johnie All Stars, Nueve Once, Serbia, Tourista y No Seña.

Lunes 15 de agosto

El festivo se bajará el telón de la Feria de las Flores. Ese día, las miradas estarán puestas sobre el desfile de silleteros a las 2:00 p. m. Al menos 500 silleteros saldrán vestidos con los trajes típicos de Santa Elena mientras cargan las flores que forman figuras y frases que cobran importancia en la actualidad del mundo.

Ante dos años de limitaciones por la pandemia de covid-19, el recorrido se realizará en la Avenida del Río, San Juan, la Avenida Regional y cerrará en el pabellón blanco de Plaza Mayor. Si bien las personas pueden observar el desfile al lado de las calles, la Alcaldía habilitó una serie de palcos cuyos ocupantes ya fueron distribuidos.

El gran concierto de clausura estará a cargo de Rafa Pérez, Alkilados, Karen Lizarazo, Peter Manjarrés y ChocQuibTown en el estadio Atanasio Girardot. La música empezará a sonar a las 5:00 p. m. y las puertas estarán abiertas para el público en general, hasta completar el aforo. Los mayores de 12 años podrán ingresar, siempre y cuando estén en compañía de un adulto responsable.