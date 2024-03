Fico Gutiérrez y Daniel Quintero se enfrentan por un derecho de petición: “¿Dónde está la plata?”

El congresista recibió una respuesta que no causó gracia entre los seguidores de Quintero . La administración de Fico le aclaró que la información requerida no podrá ser suministrada en cinco días, tal como lo plantea la norma para los senadores, sino que deberá esperar el tiempo reglamentario de cualquier derecho de petición.

Las interpretaciones no se hicieron esperar. El exalcalde Daniel Quintero afirmó en sus redes sociales que Gutiérrez no tendría a la mano el informe de auditoría forense en el que se sostienen las supuestas alertas de la presunta corrupción que se habría cometido durante su gestión, por eso no lo habría revelado ante el congresista.