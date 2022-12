Increíble: hombre fue asesinado mientras lo atendían en un spa en El Poblado, Medellín

Los hechos violentos en la capital antioqueña, cada vez, son más preocupantes y recurrentes. A eso de las 3:00 de la tarde de este viernes 9 de diciembre, en el barrio El Poblado, sobre la calle 10, asesinaron de 4 impactos de bala a un hombre identificado como José Zamora, de 37 años de edad, que se encontraba arreglándose las uñas en un spa junto a su esposa.

Los hechos ocurrieron en el momento que el hombre estaba en la sala de espera del establecimiento comercial mientras a su esposa le terminaban de organizar las uñas de las manos. Según versiones, de quienes reservamos su identidad, llegaron varios hombres en dos motos de alto cilindraje y le dispararon directamente a la víctima desde uno de los ventanales hasta dejarlo tendido en el suelo. De inmediato huyeron de este local ubicado en la calle 10A con la carrera 37, muy cerca del Parque Lleras.

“El señor quedó dentro del establecimiento, pero la persona que lo mató no entró, sino que fue desde afuera. No eran clientes frecuentes, la esposa es ecuatoriana, pero él es colombiano. En el hecho no hubo más lesionados”, manifestaron.

Las autoridades avanzan en las investigaciones, a través de las cámaras de seguridad, para dar con la captura de los responsables. Lo que sí se sabe hasta el momento es que encontraron una de las motocicletas abandonadas en el barrio Cristo Rey.

Con este caso, ya serían cinco homicidios los que se han registrado este viernes 9 de diciembre en la capital antioqueña. Otro de los homicidios registrados en las últimas horas, ocurrió en el Centro de Medellín, donde a un joven que se desplazaba en una motocicleta le dispararon en reiteradas ocasiones. El cuadrante de la policía reacciona y logra la captura de uno de los posibles responsables a quién le incautaron un arma de fuego tipo revólver.

Hombre que asesinaron en el cerro El Volador en Medellín era un Líder sindical de Rionegro

La muerte de Ricardo Osorio Vera, de 38 años de edad, tiene consternados a los habitantes del oriente antioqueño. Este hombre fue asesinado violentamente en el cerro El Volador de Medellín, el pasado sábado 3 de diciembre.

De acuerdo con Víctor Manuel Serna, integrante del Sindicato de Trabajadores de Pintuco (Sintrapintuco), el hombre se desempeñaba como operario de producción de esta compañía desde hace seis años.

“Era un hombre que vivía con su mamá y sus hermanos en el municipio de Rionegro. Se caracterizaba por ser una persona muy educada e intelectual; era un referente muy valioso en el movimiento sindical. Se esforzaba por defender los derechos de los trabajadores, un excelente compañero”, sostuvo Serna.

Agregó que, el hombre salió aproximadamente a las 7:30 de la mañana de la terminal de transporte en Rionegro, oriente antioqueño hacia Medellín. “Le dijo a un amigo que iba a una reunión de junta, pero inmediatamente llaman al presidente del sindicato y él desmintió que no hubiera ninguna reunión”, dijo Serna.

Sin embargo, sobre las causas de esta extraña muerte, las autoridades continúan con las investigaciones, en la que descartan que tuviera relación con su labor sindical.

Cabe recordar que, en este sitio reconocido, el pasado 4 de diciembre en horas de la mañana, un vigilante se tropezó con el cadáver de Ricardo Osorio, del que inicialmente no habían identificado. De acuerdo con la secretaría de Seguridad, la víctima presentaba varias lesiones generadas con arma blanca en el pecho y la espalda. No tenía zapatos, vestía pantalones cortos azules, tipo mochos, y una camisa amarilla.

El vigilante, apenas se dio cuenta del hallazgo, avisó de manera inmediata al personal de seguridad de esta reserva natural y luego llegaron uniformados de policía para la inspección judicial. El cuerpo fue trasladado hasta las instalaciones de Medicina Legal, donde establecieron su identidad y edad exacta.

Una de las personas presentes en el lugar, y de quien este medio reserva su identidad, le contó a SEMANA que es un lugar al que frecuentemente van muchas personas a robar y a consumir vicio. Reiteró en que muy pocas veces se ve un policía cuidando la zona.

“Muchas personas se van para puntos muy alejados del cerro, donde ni siquiera se ve un policía. Es muy peligroso la verdad. Es importante que las autoridades le pongan atención a esta zona. Muchas personas le dicen el cerro del terror”, comentó el ciudadano.

Y es que con este caso ya son 30 las personas que pierden la vida de manera violenta en lo corrido de este año en la comuna siete de Robledo, diez casos más en comparación del año 2021.