Antioquia

Juez declara improcedente tutela de Daniel Quintero contra Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, por publicación en X

El juzgado sostuvo que la publicación original no fue realizada por Gutiérrez, sino por un tercero.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 2:31 p. m.
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, y Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín.
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, y Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Foto: El País

El Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias declaró improcedente una tutela interpuesta por Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, contra el alcalde Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, tras considerar que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad y que no se acreditó una vulneración concreta de derechos fundamentales.

El documento tiene fecha del 25 de febrero de 2026, en el que se logra leer: “DECLARAR IMPROCEDENTE por falta del requisito de subsidiariedad el amparo de los derechos fundamentales, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la independencia judicial, a la honra, al buen nombre, a la seguridad personal y a la dignidad humana, en la acción de tutela promovida por el señor DANIEL QUINTERO CALLE, en contra del señor FEDERICO ANDRÉS GUTIÉRREZ ZULUAGA (alcalde de Medellín), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.

Alcalde Federico Gutiérrez advierte a los delincuentes mientras avanza construcción de cárcel en Medellín: “Soluciones reales”

En esta acción, lo que buscaba el imputado Daniel Quintero era que una publicación del 22 de enero de 2026 en la red social X, acompañada de la frase “Que se haga justicia con los que se robaron a Medellín”, vulneraba su presunción de inocencia y afectaba su buen nombre.

Asimismo, sostuvo que esta situación lo había obligado a sacar a su familia de la ciudad por unas supuestas amenazas que habría recibido. Sin embargo, el togado sostuvo que Quintero no agotó el procedimiento necesario ante esta red social antes de interponer esta tutela.

Medellín

Gobernador de Antioquia arremete contra el Gobierno tras ataque con dron en Segovia que mató a tres personas: “Una mamá y dos hijos”

Medellín

Dron con explosivos cayó en una casa de Segovia y mató a tres personas

Medellín

Caminata canina en Rionegro unirá bienestar animal, servicios veterinarios gratuitos y solidaridad

Medellín

Este jueves inicia plan piloto en el sector de Las Areneras para evitar cierres

Medellín

El Servicio Geológico Colombiano aclara la situación con relación a la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá

Medellín

Ideam pronostica lloviznas en Medellín este jueves 26 de febrero

Medellín

Masacre en Titiribí: hermano de señalado cabecilla, entre las víctimas; todo apunta a ajuste de cuentas por tráfico de drogas

Finanzas

Empresas en Medellín buscan talento en diferentes áreas: revise las ofertas

Medellín

¿Reconstrucción del Edificio Coltejer? Proyecto se viraliza en redes sociales

Medellín

Se suspende el cierre en Las Areneras de Amagá; Gobernación y alcaldes piden alternativas a la ANI para evitar afectaciones al comercio

Panoramica Medellín
Vista de Medellín, Colombia, desde las montañas circundantes. Foto: Getty Images

“No se encuentra demostrado que el accionante hubiera agotado de manera previa y adecuada los mecanismos disponibles ante la red social para la denuncia y eventual revisión del contenido cuestionado, lo cual incide de manera directa en el análisis de procedibilidad de la acción de tutela”, dice el fallo conocido por SEMANA.

Y es que dicho documento también desvirtuó la hipótesis de un daño inminente o irreparable. “No se avizora la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez de tutela; tampoco se advierte la existencia de una presión ambiental indebida ni la generación de un riesgo real contra la seguridad personal del accionante o de su núcleo familiar”, insiste la juez.

Federico Gutiérrez le lanza en vivo varillazo a Daniel Quintero por ponerle denuncia: “De pronto la cárcel se inaugura con ellos”

La juez de este caso también señaló que la publicación original que dio pie a esta acción de tutela no fue realizada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sino que fue hecha por un periodista y que el mandatario la compartió.

“Se trata de una publicación original realizada por un tercero (…) y no directamente del señor FEDERICO ANDRÉS GUTIÉRREZ ZULUAGA, lo cual coincide con lo manifestado por el tutelado en su informe", precisa.

En la parte resolutiva, además de negar el amparo, el juzgado decidió: “DESVINCULAR al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN y LA RED SOCIAL X (ANTES TWITTER) por no encontrar vulneración alguna de su parte”.

Más de Medellín

Gustavo Petro y Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.

Gobernador de Antioquia arremete contra el Gobierno tras ataque con dron en Segovia que mató a tres personas: “Una mamá y dos hijos”

Los drones bomba del ELN vienen de Venezuela, según cálculos de la inteligencia militar. Allá se ensamblan estos artefactos explosivos y posteriormente son dirigidos a varias regiones de Colombia.

Dron con explosivos cayó en una casa de Segovia y mató a tres personas

El evento propone un espacio incluyente donde corredores, familias y animales de compañía compartirán la ruta

Caminata canina en Rionegro unirá bienestar animal, servicios veterinarios gratuitos y solidaridad

Autoridades del Suroeste antioqueño, la ANI y la concesionaria Covipacífico acordaron aplicar un plan piloto de “pare y siga” en el sector Las Areneras, en Amagá, para garantizar la movilidad mientras avanzan las obras de Pacífico 1.

Este jueves inicia plan piloto en el sector de Las Areneras para evitar cierres

Explosión en volcán de San Juan de Urabá.

El Servicio Geológico Colombiano aclara la situación con relación a la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá

Lluvias en Medellín.

Ideam pronostica lloviznas en Medellín este jueves 26 de febrero

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció 100 millones de pesos de recompensa por autores de masacre en Titiribí.

Masacre en Titiribí: hermano de señalado cabecilla, entre las víctimas; todo apunta a ajuste de cuentas por tráfico de drogas

Videos difundidos en redes sociales evidenciaron la expulsión de lodo y gases, lo que generó alarma entre los habitantes del municipio.

Impresionantes imágenes de la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá: las llamas se vieron desde otros municipios

Explosión en volcán de San Juan de Urabá.

Reportan impresionante erupción del volcán de San Juan de Urabá

Noticias Destacadas