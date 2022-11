La fecha de implosión del deteriorado edificio Continental Towers es incierta; ¿qué dicen los expertos?

La fecha de la implosión del abandonado y deteriorado edificio Continental Towers, aún continúa sin definirse. Uno de los motivos, según la directora del Dagrd y el gerente de Atila Implosiones, es por las dificultades para transportar los cerca de 300 kilos de material explosivo Indugel, entre otros elementos.

Sin embargo, según la directora del Dagrd, Laura Duarte, la primera semana de diciembre estará listo Continental Towers para su demolición. El día exacto dependerá de la adquisición de los explosivos, que transcurre satisfactoriamente. En la implosión se utilizarán entre 250 y 300 kilos de indugel, 250 unidades de detonadores electrónicos y 3.500 metros de cordón detonante.

“Según el cronograma establecido con el contratista, estaremos listos para la implosión la primera semana de diciembre. Estamos atentos al cronograma de entrega de los explosivos, ya que esto determinaría el día exacto de la implosión. Agradecemos profundamente al Ejército Nacional que ha estado atento y receptivo, entendiendo que bajo la declaratoria de calamidad pública vamos a realizar esta implosión”, expresó la directora del Dagrd, Laura Duarte.

Según Hernán Valdivieso, gerente de Atila, más de 21 personas, entre perforadores, artilleros, un arquitecto, un ingeniero ambiental y un trabajador social, se encargan de esta labor que implica unos retos adicionales, dados los problemas estructurales del edificio. Además, será el Ejército Nacional la única entidad avalada para la entrega de los explosivos y este actualmente está evaluando el trámite de entrega.

“En este momento estamos haciendo perforaciones en columnas, ya estamos evacuando los tres primeros pisos. Adicionalmente, por falta de información en los planos estructurales, donde no se tenía contemplada la construcción de unos caisson que amarran la estructura al talud y nos encontramos esas estructuras que debemos perforar, porque esas estructuras pueden amarrar el edificio al momento de hacer la implosión”, sostuvo Valdivieso.

Cabe recordar que desde el pasado mes, la Alcaldía de Medellín había anunciado que la tercera semana de noviembre se iba a realizar la implosión y después dijeron que sería en los primeros días de diciembre.

El alcalde Daniel Quintero manifestó que ha sido difícil conseguir los explosivos, pero que están haciendo todo lo posible para agilizar el proceso con el Ejército Nacional y Ministerio de Defensa. Sin embargo, aún está en veremos y no hay fecha exacta de su demolición.

“Estamos consiguiendo los explosivos, ustedes saben que en Colombia no podemos ir a la tienda y deme una tonelada de explosivos, porque eso es como un enredo. Dada la magnitud de explosivos que hay que utilizar, eso tiene unos períodos de entrega que estamos tratando de acelerar con el Ejército Nacional, con el Ministerio de Defensa, de modo que no se nos vaya a correr la fecha. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que eso pase y esperemos la próxima semana informar si pudimos conseguir los explosivos, con el fin de conocer la fecha exacta”, sostuvo el alcalde Quintero, el pasado 11 de noviembre de 2022.

Por lo tanto, desde el pasado 12 de septiembre, 137 familias del edificio Interclub, a solo 30 metros de la edificación enferma, están evacuadas, por el riesgo de colapso del Continental Towers.

“Sentimos miedo y pánico de no volver a nuestras casas en los tiempos que tenían previstos. Esto deja demasiada zozobra saber que no hay todos los elementos, componentes y que no sabemos qué va a pasar en el corto plazo, que es lo que nosotros tenemos. Llevamos más de dos meses fuera de ella, con sobrecostos. Aunque no tenemos nada que ver con Continental, somos víctimas de esas malas prácticas de construcción”, sostuvo uno de los habitantes de la unidad residencial Interclub, a 30 metros de Continental Towers.

Una vez el edificio esté reducido a polvo y empiece la remoción de escombros, las más de cien familias que fueron evacuadas de la unidad residencial vecina, Interclub, podrán regresar a sus inmuebles a razón de que el peligro que estaban corriendo se habrá superado. Mientras que los propietarios del terreno tratarán de ponerlo en venta.