La historia de amor de la pareja que murió ahogada en deprimido de Medellín. El agua y la muerte se los llevaron en cinco minutos

El fallecimiento de una pareja de novios en un soterrado de la capital de Antioquia conmovió a Colombia. SEMANA conoció detalles de la relación y el plan que tenían en la noche del 14 de enero, cuando tropezaron en su carro con una inundación y se ahogaron.

En el vehículo particular se movilizaban Gonzalo Estrada y Alexandra Salazar, quienes ajustaron seis años en una relación sentimental. Ambos disfrutaban de la buena compañía y de actividades que los despejaran de las labores que desempeñaban en la ciudad.

El hombre era empresario y la mujer especialista en cosmetología, propietaria de un reconocido centro de estética del barrio La América de Medellín. Justamente, el viaje que los llevó a la muerte arrancó en ese sector y se dirigieron hacia el sur del Valle de Aburrá.

Planearon salir a comer a un restaurante del municipio de Envigado. La ruta que tomaron los llevó directo al deprimido de Conquistadores, localizado en el occidente. Esa noche la lluvia estaba azotando y las vías se empezaban a convertir en una piscina profunda.

Vehículo quedó atrapado en una inundación en Medellín y dejó muertos. - Foto: Cortesía: API.

Esa fue la información que le transmitieron a la hija de Alexandra, Valentina Salazar: “Ella iba a comer con su novio a Envigado. Yo sabía que ella todos los fines de semana se iba con su esposo a pasear o a comer. Ella trabajó el sábado sin descanso”, señaló.

“Ellos se amaban mucho, se les notaba en los ojos. Ese hombre la amaba”, siguió contando la joven al referenciar que estaban organizando la fiesta de cumpleaños de su mamá en una finca del departamento el próximo 30 de enero, donde cumpliría 42 años.

Gonzalo apareció en la vida de Alexandra cuando estaba luchando por montar un negocio de estética en Medellín. Él la empujó a conseguir sus sueños, mientras se costeaba el local y las máquinas arreglando uñas a domicilio. Ambos disfrutaron la alegría de conseguirlo.

“Él siempre nos brindó el apoyo cuando nosotros lo necesitábamos, pero gracias a Dios, con el sudor de la frente de mi mamá, no nos llegó a faltar nada. Aunque antes, cuando estaba empezando, llegamos hasta aguantar hambre”, agregó la hija de la mujer.

Vehículo atrapado en una inundación en Medellín que dejó dos muertos. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Ahora bien, esa noche del sábado 14 de enero, el volante del automóvil estaba a cargo del señor y en el otro asiento lo acompañaba su novia. La velada amorosa no se dio y juntos dieron el último respiro cuando el agua los atacó ferozmente dentro de la cabina.

Testigos relataron que el vehículo ingresó parcialmente a la inundación. Al percatar la magnitud de la profundidad, Gonzalo trató de reversar sin éxito. Mientras el automóvil se hundía por el volumen del agua, se escucharon gritos al interior: “Mi hijo, mi hijo, mi hijo”.

No abrieron las puertas porque el sistema eléctrico colapsó y las ventanas no fueron capaz de romperlas dado que estaban blindadas. Las maniobras por sobrevivir quedaron plasmadas en los vidrios del vehículo con pequeños impactos por los golpes que lanzaron.

“Todo ocurrió en cinco minutos”, detalló Alexander Lemus, una de las personas que trató de protegerlos. Él le pasó un martillo a un hombre que nadó hasta el carro. Una vez logró destruir mediamente uno de los vidrios, confirmó que ya habían perdido la vida.

Deprimido de Los Músicos, lugar donde quedó atrapado un carro por inundación y dejó a dos personas muertas por ahogamiento. - Foto: Cortesía: API.

Los bomberos le quitaron el agua a la vía y hallaron los dos cadáveres. En ese instante, las identidades fueron un misterio. Valentina Salazar se enteró prontamente que se trataba de su querida madre y el hombre que le alegró la vida en los últimos seis años.

Reveló que una vez se reponga del dolor, interpondrá una denuncia en contra de la Alcaldía de Medellín para que responda por la muerte de su madre. Ella alegará que la tragedia podría ser evitada y, al parecer, no se trabajó lo suficiente para impedirla.

Así lo afirmó: “Sí, quiero tomar cartas en el asunto porque esto no se puede quedar así. Lo que sea que pase no me va a devolver a mi mamá, yo sé que eso no va a pasar. Esto para mí fue una injusticia, algo que ya había pasado antes y no le prestaron atención”.