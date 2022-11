Ladrones se accidentaron tras protagonizar intento de hurto en Medellín; la persecución quedó en video

En la capital de Antioquia circula ampliamente una grabación donde se observa a dos presuntos ladrones que se movilizaban en una motocicleta colisionar con un automotor, luego de que intentaran arrebatarle el teléfono a un hombre en las calles del centro.

La publicación ha generado estruendo y diversas opiniones en las redes sociales, dado que le sacan provecho al resultado final del incidente: quedaron heridos por estar corriendo de un delito que trataron de cometer en la comuna de La Candelaria de Medellín.

De acuerdo con la denuncia pública que se ha conocido en las últimas horas, todo empezó cuando los dos supuestos fleteros pretendieron quitarle el celular a una persona que estaba caminando por el barrio Boston, en pleno centro de la ciudad.

El robo no se perpetró a razón de que se pudo frenar a tiempo: los delincuentes no portaban cascos y se les pudo observar la cara. En consecuencia, los ciudadanos que presenciaron la escena no se quedaron con las ganas de grabar sus rostros.

Buenos días estos tipos me iban a robar el celular por los lados de Boston y el primer puente de la toma queda en el video cuando los persiguen y se estrellan contra un carro parqueado, les comparto el vídeo por favor cartel y más cartel🚫🐀🐭 pic.twitter.com/acPA68m1EG — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 25, 2022

Uno de ellos tomó la decisión de perseguirlos en el instante en que salieron corriendo del sector en una motocicleta. En ese momento inició una persecución que quedó registrada en el teléfono de un hombre que les gritaba con fuerza en la calle: “Ratas, ratas”.

En la imagen se le ve maniobrar la moto mientras los supuestos delincuentes encabezan la carrera por el barrio Boston. Los dos protagonistas se cruzaron varios semáforos que estaban rojo y esquivaron los carros que se encontraban en el camino.

Ante la presión del ciudadano que los seguía nombrando “ladrones”, los sujetos chocaron con un carro de carga pesada que estaba parqueado en la calle. En el video se detalla que el accidente no causó mayores traumatismos porque se levantaron rápidamente.

El resultado final ha sido motivo de celebración en las redes sociales: “El mejor final, tome su tiestazo”, escribió una seguidora. Mientras que otras personas califican de la valerosa la acción del hombre que decidió perseguir a los delincuentes por las calles de Medellín.

Otro caso

Los casos de justicia por mano propia cada día se vuelven más recurrentes en la capital antioqueña. Esta vez, en varios videos quedó en evidencia el momento en que varios ciudadanos arremeten contra un presunto ladrón, que pretendía hurtar a una pareja sobre la avenida Regional, específicamente, a la altura del Centro Comercial Monterrey.

Según versiones de las autoridades, el suceso ocurrió en el momento en que una mujer estaba estacionada sobre esta avenida, porque su vehículo había presentado fallas mecánicas. Luego, llega su pareja a ayudarla en una moto y unos hombres armados que se movilizaban en dos motos intentaron hurtar las pertenencias de estas personas. Posteriormente, emprenden la huida en medio de una balacera en la que intervinieron escoltas de un carro blindado, pero uno de los delincuentes no alcanzó a huir.

Sin embargo, los amigos de lo ajeno no alcanzaron a llevarse ningún botín de dinero, ni objetos de valor de estas personas, en una escena que para muchos fue casi de película.

Los hechos paralizaron el tráfico por más de 20 minutos en plena hora pico sobre esta avenida de Medellín, donde se aprecia la cantidad de personas que tomaron justicia por mano propia. Allí, sacaron al hombre del carro, lo tiraron a una manga y lo golpearon hasta dejarlo casi muerto.

Finalmente, el hombre fue trasladado al Hospital General de Medellín con múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo. Según el último reporte de los médicos, el presunto delincuente se encuentra en estado crítico por los fuertes golpes propinados por las personas que se encontraban en el lugar.