Lamentable: Medellín lidera la cifra más alta de quemados por pólvora en el país este diciembre

La pólvora continúa siendo uno de los dolores de cabeza de las autoridades en Antioquia. Este sería el departamento más afectado por el número de personas quemadas en los primeros cinco días de diciembre. El caso más reciente es el de una mujer embarazada que resultó quemada este fin de semana por culpa de un volador.

La víctima de 30 años se encuentra en estado de embarazo y tuvo que ser atendida en un centro médico de la ciudad por la gravedad de las lesiones. Al parecer, las heridas de primer grado en su tronco se las generó mientras vendía estos elementos en las calles de la ciudad. Si bien requirió manejo hospitalario, se encuentra fuera de peligro.

Así las cosas, en Antioquia ya van nueve personas lesionadas en diciembre de 2022, entre ellas un hombre de 35 años de edad que fue amputado. La víctima perdió varios dedos de su mano derecha por manipulación de cohetes en medio de la alborada. Los casos se han reportado en el Valle de Aburrá con seis personas implicadas, mientras que los restantes están en la subregión del oriente: La Ceja, Guarne y Rionegro, poblaciones muy cercanas a la capital de la montaña.

Ocho adultos y un menor de edad se recuperan de las lesiones. A uno de ellos le tuvieron que amputar varios dedos porque se le fracturaron mientras estaba manipulando un artefacto. Frente a las estadísticas del año pasado, por este mismo período, la región ya tenía siete quemados. Es decir, hay un incremento cercano al 28 por ciento.

“La Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia recuerda la campaña ‘Mejor sin pólvora’, una estrategia para evitar el uso de estos juegos pirotécnicos, no solo en la época decembrina, sino a lo largo del año. Enfatiza también en el cuidado de niños, adultos mayores y animales de compañía”, señaló la entidad en un comunicado.

Sin embargo, la venta y distribución de pólvora está prohibida. Durante la alborada de Medellín se impusieron 90 comparendos, incluso con multas que superan el millón de pesos. Además, las autoridades del Valle de Aburrá resolvieron imponer acciones legales contra los padres de familia que facilitaron el uso de artefactos en los menores de edad.

De acuerdo con las autoridades, con estos casos se ha presentado un aumento en comparación con el año pasado, debido a que a la fecha habían siete casos. Después de Antioquia, como el departamento que lidera esta dramática estadística, siguen Valle del Cauca con cuatro casos, Quindío con dos y Tolima, Santander, Santa Marta, Risaralda, Meta, Guajira, Cundinamarca, Córdoba, Cesar, Cali, Boyacá, Norte de Santander, Nariño, Huila y Bolívar, con un caso de lesionados. En total, en el país van 32 quemados.

Plan Navidad en Antioquia

Esta mañana se lanzó en Antioquia el Plan Navidad, con presencia del señor ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y el gobernador Aníbal Gaviria Correa. El mandatario hizo un llamado a los conductores que van a transitar por las vías del departamento y el país, a la prevención para evitar accidentes que puedan enlutar las familias durante las festividades de fin y comienzo de año.

“Como siempre, pero hoy mucho más, es absolutamente necesaria la prevención, aumentar los niveles de atención y de cuidados por parte de los ciudadanos. No solo es el aumento de la movilidad de fin de año, sino que esta va a estar acompañado de una intensa ola invernal que no parece ceder y que, en cierta medida, según las proyecciones del Ideam, puede no solo extenderse a diciembre sino hasta el primer trimestre del próximo año”, explicó el gobernador.

Según informó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, para esta temporada se espera que circulen por el país desde hoy cinco de diciembre y hasta el diez de enero, 11 millones de vehículos. De los cuales 1,6 millones se desplazarán este puente del 8 de diciembre; 2,9 millones se movilizarán para el 24 de diciembre y 3,2 millones para el 31 de diciembre. En el puente de Reyes se espera la circulación de 4,3 millones de carros.