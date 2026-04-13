Medellín prepara cinco planes para frenar producción de basura antes de 2030

El principal relleno sanitario, La Pradera, encargado de recibir desechos en la ciudad de Medellín, además de más de 40 municipios del departamento de Antioquia, se encuentra cada vez más en crisis tras el constante aumento imparable en la generación de basura en el territorio.

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Durante los meses de enero y febrero de este 2026, se registró un incremento de producción de residuos con un total de 60 toneladas diarias, lo cual permite que se agote de manera más apurada el basurero La Pradera.

Otro caso que muestra esta preocupación a expertos y autoridades es lo ocurrido en el 2025, donde la ciudad registró un saldo rojo en cuanto a la producción de basura, aumentando en un 7,42 % (promedio diario de 1.926 toneladas durante el 2024 a 2.068 toneladas en el 2025).

Los especialistas y organizaciones civiles afirman que, en caso de prevenir una mayor crisis en el futuro, es primordial realizar avances en programas de economía sostenible que preparen a los ciudadanos a tener un menor manejo y responsabilidad a la hora de desechar los residuos.

¿A qué se debe esto?

De acuerdo con el gerente de Emvarias, Gustavo Castaño Galvis, estos hechos se deben al constante crecimiento que se ha registrado en Medellín, principalmente por dinámicas demográficas y de consumo, entre ellas el crecimiento poblacional, mayores empaques para domicilios y el aumento de restaurantes y turistas en la ciudad.

Según el informe de Medellín Cómo Vamos 2026, se indicaron cuáles serían los retos de la ciudad durante el año, entre ellos el manejo de residuos, en donde se destaca la búsqueda de alternativas, ya que afirman que si se mantienen las mismas prácticas de hoy en día, para el año 2030 se habrá ocupado el 68 % de la capacidad en la Pradera.

Estos son los 5 planes para frenar la producción de basura

En este momento, en Medellín están planteadas 5 opciones ante la problemática de residuos. Entre los planes, de acuerdo con Castaño Galvis, una de las soluciones está relacionada con residuos orgánicos. De acuerdo con un informe de la Alcaldía de Medellín, publicado en el 2025, se ha demostrado que el 86 % de residuos sólidos que son generados en los hogares son potencialmente aprovechables, siendo el principal de estos el orgánico, el cual se encuentra en cáscaras de frutas y verduras, cascarones de huevo, restos de café, hojas secas, flores y ramas.

Adicionalmente, Emvarias informó sobre la construcción de una planta de tratamiento de orgánicos que se ubicará en la Pradera y tendrá la capacidad de procesar 52 toneladas de basura durante el día. Asimismo, será capaz de reducir la generación de lixiviados. La planta de tratamiento está prevista para finales del 2027 o a comienzos del 2028. Antes del 2029 se espera el estreno de otra planta de 10 toneladas, la cual es financiada dentro de un convenio con el gobierno de Corea del Sur. La entidad también afirma que se está avanzando en construir otra planta de tratamiento en el sur del Valle de Aburrá.

Otro de los planes tenidos en cuenta es en cuanto a la producción de Combustible Derivado de Residuos o CDR, el cual es producido por tratamiento, trituración y la selección de residuos urbanos, industriales no peligrosos y comerciales. De acuerdo con Castaño, esta alternativa permitiría desviar hasta un 40 % los desechos que van al relleno. Se especula que este proyecto estaría disponible en el 2028.

Otro plan deriva en la planta de biogás en la Pradera, la cual permite capturar metano de los residuos para así convertirlo en energía renovable. Esta planta permitiría abastecer a más de 200.000 familias en el departamento de Antioquia para finales del 2027.

Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está realizando la financiación de un proyecto piloto de $200.000 dólares capaz de diseñar rutas exclusivas para la recolección de basura en distintos barrios de Medellín.

Finalmente, se considera la construcción de una estación de transferencia, cuyas características permitirán el transvase de residuos por medio de carros compactadores pequeños, de 9 toneladas, hacia tractocamiones de mayor capacidad, de 27 toneladas. Con este sistema, se podrán reducir los desplazamientos de recolección por parte de las flotas, que en vez de recorrer 57 kilómetros hasta la Pradera, solo tendrán que ser 3. Esta construcción está a manos de Emvarias y está prevista su finalización durante el segundo semestre de 2027.