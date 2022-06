Metro gratis y restricciones: lo que se debe saber para las elecciones en Medellín

Este domingo 19 de junio, desde las 5:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., el Metro de Medellín prestará servicio gratuito en algunas de sus líneas con el fin de facilitar el transporte de los jurados de votación y testigos electorales.

La gratuidad temporal aplicará en las líneas A y B del Metro, en el tranvía de Ayacucho y en los metrocables de las líneas K, J, H, M y P (Santo Domingo, San Javier, La Sierra, Miraflores y Picacho).

De forma habitual, los domingos y festivos los metrocables inician servicio comercial entre las 8:30 a.m. y las 9:00 a.m., pero este 19 de junio las líneas K, J, P, H y M iniciarán servicio a las 7:00 a.m.

En comparación con las elecciones anteriores, la medida no aplicará en las líneas 1, 2 y O de buses, ni en las cuencas 3 y 6; y tampoco para la línea L (Arví).

De acuerdo con el sistema de transporte masivo, la prestación del servicio gratuito se da en cumplimiento al Acuerdo Metropolitano n.° 01 del Área Metropolitana “por el cual se concede una autorización transitoria en materia tarifaria a la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada”.

El sistema Metro invita a toda la ciudadanía a mantener corresponsabilidad con el cuidado de lo público, para poder seguir garantizando la continuidad de la operación de la Red Metro, la cual moviliza diariamente a cerca de un millón de pasajeros de todos los estratos sociales.

Compartimos con la comunidad con discapacidad auditiva la información sobre la forma en la que opera nuestra #RedMetro actualmente. 👇 pic.twitter.com/6SOp9Teogf — Metro de Medellín (@metrodemedellin) June 18, 2022

Medidas de seguridad en Medellín

De acuerdo con las directrices del Ministerio del Interior, la venta de licor y su consumo en lugares públicos está prohibida bajo la norma de ley seca que inició a las 6:00 p.m. de este sábado 18 de junio e irá hasta las 12 del mediodía del lunes 20.

El incumplimiento de esta restricción puede acarrear, no solo comparendos con sanción económica, sino arresto en caso de que se protagonicen alteraciones al orden público.

De igual manera, hasta el lunes 20 de junio están restringidas las manifestaciones públicas, políticas o actividades de campaña. También está prohibido todo tipo de publicidad y proselitismo en los alrededores de los puestos de votación.

Por otro lado, los ciudadanos con movilidad reducida y dolencias físicas, que les impidan valerse por sí mismos, pueden ejercer su derecho al sufragio con acompañamiento de otra persona.

En los puntos de votación no pueden usarse teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video, salvo los medios de comunicación debidamente acreditados.

Suspensión de los servicios deportivos

Como es habitual en las jornadas electorales, el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín suspenderá toda su oferta de servicios para facilitar las votaciones en la ciudad y contribuir con la movilidad.

Por esto, este domingo 19 de junio, las ciclovías estarán fuera de servicio en los tramos estadio, Avenida del Río, Poblado, Cerro El Volador y las barriales. Las piscinas se cerrarán, lo mismo que la Bolera Suramericana.

Para garantizar que las personas puedan ejercitarse y hacer el deporte de preferencia, el resto de los escenarios estarán habilitados de manera regular para práctica libre con reserva.

👍🏼 Desde el INDER continuamos apoyando la movilidad en Medellín, por eso el lunes 20, martes 21 y jueves 23 de junio🗓️ las Vías Activas y Saludables – Ciclovías tendrán una variación.



Continúa hilo 🧵 👇🏼 pic.twitter.com/lvqixijnz7 — INDER Medellín (@INDERMEDELLIN) June 18, 2022

“Para el despliegue de la logística de la ciclovía requerimos el apoyo de policía, de tránsito, de todos nuestros colaboradores, para atender un espacio seguro y tranquilo. El día domingo, ambos están en función de las elecciones presidenciales y muchos de nuestros colaboradores tendrán que cumplir con una obligación de ser jurados de votación”, comentó el director del Inder Medellín, Cristian Sánchez.

Como alternativa para los amantes de la bicicleta, el domingo se habilitará la pista del Aeroparque Juan Pablo II, de 6:00 a.m. a 12:00 m. Finalmente, el 20 de junio regresará toda la oferta de servicios del instituto, incluyendo las ciclovías en sus tramos y horarios habituales, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.