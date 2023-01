Monja fue víctima de violento atraco en Bello, Antioquia; la escena quedó registrada en video

La Policía no tiene la denuncia de la víctima, pero informó que el hurto sí se presentó.

La Policía Nacional confirmó que una religiosa fue víctima de un violento robo cuando estaba consumiendo productos al interior de un establecimiento comercial en la zona urbana del municipio de Bello, ubicado en la zona norte del Valle de Aburrá.

La cámara de seguridad del lugar captó la dramática escena que ocurrió a plena luz del día de este lunes 23 de enero: un hombre ingresó con un casco en la cabeza y, mientras se dirigía a la mesa donde estaba la monja, sacó un arma de fuego para intimidarla.

Ella estaba acompañada por otra mujer. A las dos les pidió que les entregara los objetos de valor que tenían. Primero recibió un celular sin necesidad de forcejear. Sin embargo, fue la señora vestida de hábitos quien mostró resistencia, pero al final se llevó todo.

En las imágenes se observa el momento exacto en el que toma los elementos y los guarda como si fueran sus pertenencias. Antes de salir del lugar, agarró un maletín que estaba colgado de una silla, donde se presume que estaban guardados dos millones de pesos.

El protagonista volvió a cruzar la puerta con total normalidad, pero el rostro quedó en evidencia. No obstante, las autoridades no han podido avanzar en las investigaciones del caso porque, de momento, no se ha instaurado una denuncia formal por el incidente.

Así lo confirmó el mayor Henry Jaramillo, comandante de la estación de la Policía Nacional del municipio de Bello, al referenciar que las unidades de la institución se desplazaron hasta el barrio El Carretero donde pudieron establecer los detalles de la emergencia.

“Se presentó un hurto cuando dos personas ingresan a departir dentro de un establecimiento e ingresa un tercero con un arma de fuego, los intimida y les roba las pertenencias. Invitamos a la comunidad para que hagan uso de la denuncia”, afirmó.

También se solicitó que se haga uso de manera efectiva de los canales de comunicación que están a disposición de los ciudadanos para advertir de este tipo de hechos. Si se hubiera alertado, las patrullas que estaban en la zona habrían podido intervenir.

De acuerdo con los datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, durante el año pasado, en el municipio de Bello se denunciaron más de 850 casos relacionados con hurto a personas.

Las modalidades más utilizadas por los dueños de lo ajeno son las intimidaciones con elementos que puedan herir a las víctimas, como cuchillos y pistolas. Aunque un porcentaje amplio informó que recibieron escopolamina y golpes contundentes.

Por otro lado, en las redes sociales, se roba la atención una curiosa historia que ocurrió en las últimas horas en la ciudad de Medellín: un hombre trató de arrebatarles las pertenencias a un ciudadano que estaba recorriendo el centro, pero él resultó siendo la víctima.

De acuerdo con el relato, el ciudadano se encontraba en el sector de Prado cuando fue sorprendido por un sujeto que lo intimidó con una pistola para que le entregara los objetos de valor que estaba portando. Sin embargo, todo se salió de control.

En un principio, la víctima se resistió al atraco. Luego cambió de papeles con el ladrón: le arrebató el arma traumática con la que le estaba apuntando y el celular. En medio del tire y afloje, el fletero le lanzó un mordisco para recuperar el protagonismo de la escena.

No se cumplió. El hombre que intentó atracar se le llevó los elementos que tenía y ha divulgado en internet las imágenes que tiene en el archivo de su celular. Así lo contó uno de los implicados: “Esta rata me intentó robar. Le quité el celular y el arma”, dijo.

Más tarde contó que “me dejó con un mordisco”. Las marcas de los dientes del primer victimario quedaron registradas en fotografías que hoy se toman las redes sociales y generan risas entre los usuarios, principalmente, por el extremado cambio de papeles.

“Lo salió robando usted y lo marcó como un caballo de finca”, señaló un ciudadano que conoció la historia por medio de Twitter. Entre otros mensajes donde se utilizan palabras de alto calibre para resumir la escena que enfrentó este hombre en Medellín.