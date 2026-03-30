La movilidad en Medellín presenta este lunes contrastes entre sectores con alta congestión y otros con tránsito fluido.

Esto es lo que ha informado en su más reciente reporte oficial la Secretaría de Movilidad de Medellín, que confirmó la atención de un siniestro vial en la Autopista Norte.

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Movilidad en Medellín hoy: congestión en Autopista Norte, La Paralela y Sur tras siniestro vial ya atendido

De acuerdo con la información emitida por la entidad, uno de los puntos más críticos se registra en la Autopista Norte, en sentido norte-sur, específicamente a la altura de Solla, Zenú y el Parque Juanes.

Allí se presentó un incidente vial que ya fue atendido por las autoridades.

Sin embargo, la zona continúa con alta carga vehicular, lo que mantiene el tráfico lento en ese corredor.

En contraste, en la misma vía pero en sentido sur–norte, se reporta un flujo continuo y condiciones favorables de movilidad.

La situación se repite en otros puntos estratégicos de la ciudad.

En la avenida La Paralela, también en sentido norte-sur, se presenta congestión a la altura de Acevedo y Tinajas, aunque sin reportes de siniestros viales.

De manera similar, en la Autopista Sur se registra carga vehicular en sectores como Carlos E. y Suramericana, sin que se hayan reportado incidentes que afecten directamente la movilidad.

Pese a estos focos de congestión, el balance general entregado por la autoridad es positivo en varios corredores clave.

La avenida Regional presenta buena movilidad a lo largo de todo su recorrido y sin novedades reportadas, lo que la posiciona como una de las principales alternativas para los conductores.

Asimismo, la avenida Las Palmas mantiene condiciones favorables en ambos sentidos, con tránsito fluido y sin incidentes, consolidándose como otro eje vial con circulación estable durante la jornada.

El reporte oficial concluye que, fuera de los puntos mencionados, el resto de la ciudad presenta condiciones normales de movilidad, lo que sugiere que las afectaciones son puntuales y no generalizadas.

Postal de la ciudad de Medellín. Foto: VW Pics/Universal Images Group v

Recomendaciones de movilidad en Medellín: rutas alternas, precaución y medidas para evitar trancones

Ante los reportes de alta carga vehicular en varios corredores, la Secretaría de Movilidad de Medellín reiteró una serie de recomendaciones clave para mejorar la circulación y reducir riesgos en las vías.

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Las autoridades insisten en la importancia de planear los desplazamientos con anticipación, especialmente si se transita por zonas con congestión como la Autopista Norte, la avenida La Paralela o la Autopista Sur.

Consultar los canales oficiales permite identificar rutas alternas y evitar retrasos innecesarios.

También se hace un llamado a mantener la calma al volante y respetar las normas de tránsito, ya que las maniobras imprudentes suelen agravar los trancones y aumentar el riesgo de nuevos siniestros viales.

En ese sentido, conservar la distancia entre vehículos y respetar los límites de velocidad resulta fundamental en medio de tráfico denso.

Otro aspecto clave es atender las indicaciones de los agentes de tránsito y la señalización en vía, especialmente en sectores donde recientemente se han presentado incidentes.

Estas orientaciones buscan agilizar el flujo vehicular y garantizar la seguridad de todos los actores viales.

Finalmente, se recomienda considerar el uso de rutas alternas o ajustar los horarios de desplazamiento cuando sea posible.