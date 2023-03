Mujer habría sido abusada sexualmente por conductor de una plataforma digital de transporte en Antioquia.

Lo que debía ser un desplazamiento tranquilo por Medellín, se convirtió en una pesadilla para una mujer que tomó un servicio de transporte en una plataforma digital. Presuntamente, el conductor abusó sexualmente de ella, aprovechando la vulnerabilidad de la víctima en ese momento.

Una amiga de la víctima relató el hecho en Instagram. “Hoy tengo mucho dolor en mi corazón, cada vez estamos menos seguras, más indefensas y con más miedo”, escribió.

La mujer prosiguió: “les vengo a contar lo que le sucedió a mi amiga el día de ayer (sábado 18 de marzo) porque ella está muy afectada y no quiere hacerse pública”, dijo.

Continuó la historia mencionando que su amiga trabaja en un bar en el municipio de Itagüí (Antioquia), y hace una semana pidió un servicio en la plataforma inDriver. “Como muchas personas saben, pedir transporte a horas de la madrugada es complicado porque hay mucha demanda. Mi amiga pactó con este tipo (conductor) que la recogiera todos los días para no tener que preocuparse de cómo llegar a casa después de su jornada”, aseguró.

Aunque durante una semana no había pasado nada fuera de lo normal, lo peor se acercaba, pues según dijo la mujer en la red social, el hombre llegó a las 4:30 a. m. como lo habían hablado. Además, explicó que la mujer no estaba en estado de ebriedad cuando se subió al carro.

Plataformas de transporte. - Foto: Plataformas

“Solo había tomado entre 3/5 cervezas en toda la noche. Posteriormente, empezó a entablar una conversación con el hombre como por 10/15 minutos y después de eso perdió totalmente el conocimiento hasta casi las 7:00 a. m. que llegó a su destino en Robledo (comuna de Medellín) muy confundida”, afirmó.

Después indicó que el conductor la despertó, le dijo que habían llegado, que se bajara rápido porque tenía afán.

“Ella muy mareada y confundida le preguntó por qué se demoraron tanto, ya que ve que está de día y el tipo le respondió que había mucho tráfico. Ella sintió en su cuerpo que algo no estaba bien, pero el tipo seguía insistiéndole que se bajara y ella lo hizo”, dijo la amiga de la víctima.

Luego entró a su vivienda y se percató que tenía un fluido anormal en sus partes íntimas, además se sentía muy somnolienta por lo que se acuesta a dormir.

Abuso sexual. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Yo me desperté a las 10:00 a. m. Vi un mensaje, me alarmó mucho y fui a buscarla. Ella me contó muy confundida lo qué pasó; obviamente nos dirigimos al Hospital Pablo Tobón Uribe y ahí nos confirmaron la realidad. Fue violada. Llamó al sujeto para hacerle el reclamo, y este muy nervioso, obviamente niega, es tan descarado que dijo que no le dañe la vida, que él tiene familia e hijas”, relató la mujer.

Entretanto, la mujer publicó la llamada que sostuvo con el presunto abusador. “Mor, no vayas a destruir mi vida, en serio, yo no soy un abusador, te lo ruego. Tengo una familia, tengo dos hijas”, dijo.

Mientras que la víctima le dijo: “si usted no me hizo nada, venga, dé su ADN y ponga la cara”, le dijo al hombre.

Finalmente, él le menciona: “Yo doy la cara amor, pero yo sé cómo funciona eso, conozco personas que así sean inocentes, los culpan”, dijo el presunto abusador.

La mujer fue atendida en el Hospital Pablo Tobón Uribe. - Foto: Instagram: @ksm29_11

Según dio a entender, la víctima estaría siendo atendida en el centro hospitalario, y estaría intentando poner la denuncia ante las autoridades competentes, pero ha sido complicado.

“La línea mujer de la Policía se comunicó conmigo y me dijo que me iba a acompañar con todo el trámite. Me pidieron que me comunicara el domingo, pero no me contestaron, me enviaron un enlace de WhatsApp y se me venció porque no he estado muy pendiente del celular. Me traté de comunicar de nuevo y no hubo respuesta. Hoy he estado en el hospital a la espera de que me apliquen los últimos medicamentos y no he podido ir hasta la Fiscalía”, le relató la víctima a El Colombiano.