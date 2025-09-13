Nación
Se conocen detalles del caso de niño de 4 años que fue brutalmente golpeado e indignó a Federico Gutiérrez: “Estado crítico”
La Policía ya está al frente del caso que ha generado conmoción en la capital de Antioquia.
Después de que el alcalde Federico Gutiérrez denunciara el caso de un niño de 4 años que fue, al parecer, brutalmente golpeado por su papá, la Policía se hizo cargo y reveló nuevos detalles de cómo se encuentra el menor.
El brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que uniformados se acercaron hasta el Hospital General de Medellín y allí les informaron el delicado estado en el que está el pequeño, quien es de nacionalidad venezolana.
“Tiene múltiples contusiones en cabeza y tórax. Según el reporte del personal de salud, el niño se encuentra en estado crítico con diagnóstico de trauma craneoencefálico y contusiones en diferentes partes del cuerpo”, comentó.
El menor, según el oficial, está junto a su mamá y está siendo atendido por profesionales de la Policía del Grupo de Infancia y Adolescencia, en coordinación con la Policía Judicial.
Pese a lo dicho por Federico Gutiérrez, el general Castaño no confirmó que la golpiza hubiera sido proporcionada por el progenitor del niño.
No obstante, indicó que están a la espera de la denuncia formal, pero ya están recopilando el material probatorio para identificar y capturar al responsable.
Las declaraciones del brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, sobre la agresión a un niño de 4 años. El Grupo de Infancia y Adolescencia y la Policía Judicial recolectan pruebas para identificar y judicializar al responsable. pic.twitter.com/k3xCqlnPwa— Noticias RCN (@NoticiasRCN) September 13, 2025
Incluso, mencionó que no se descarta que más de una persona hubiera participado en este hecho de violencia.
“Disponemos de todas nuestras capacidades técnicas y humanas para presentar al agresor ante la justicia por el delito de tentativa de homicidio”, dijo el oficial.
Finalmente, el alto mando reiteró que ya se encuentran tras la pista de esta persona para capturarla por lo que hizo, un caso que ha generado gran indignación en la capital de Antioquia.
❗️Dolor e indignación.— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 13, 2025
He recibido en un reporte de un niño de 4 años que se debate entre la vida y la muerte por una fuerte golpiza de su padre.
Desgraciado.
El niño fue atendido inicialmente en el Hospital Infantil y debió ser traslado al Hospital General de Medellín.
Me he…
En su mensaje, el alcalde Gutiérrez aseguró que tras conocer lo ocurrido, se comunicó con la Policía y les pidió que el caso sea priorizado para dar con el “paradero de este salvaje”.
“Por Dios, ¿hasta cuándo? A nuestros niños se les cuida", señaló.