Video | Con cadena humana, bloquean el ingreso a EPM del alcalde encargado de Medellín

El alto comisionado para la Paz, designado por el jefe de estado como alcalde encargado de la capital de Antioquia, Juan Camilo Restrepo, llegó hoy al edificio de Empresas Públicas de Medellín (EPM) para adelantar labores de su cargo. Sin embargo, no pudo ingresar por la puerta principal debido al bloqueo realizado por ciudadanos y miembros del movimiento Independientes.

Restrepo se vio en la obligación de entrar por una puerta alterna, pues entre silbidos y arengas un conjunto de personas obstruyeron la entrada principal al edificio. Ante la situación, el mandatario y su esquema de seguridad se retiraron del lugar.

Al respecto, el exsecretario de Inclusión Social y secretario general del Movimiento Independientes, comentó: “El fantoche e ilegítimo alcalde encargado de Medellín Juan Camilo Restrepo no pudo entrar a EPM por la puerta principal, la ciudadanía no lo permitió. Le tocó entrar por la puerta por la que salieron los contratistas corruptos, por la puerta de atrás”.

Esto se da tras el hecho de que el hoy suspendido alcalde de Medellín habría convocado a los ciudadanos y funcionarios a desobedecer a las órdenes del nuevo encargado.

Funcionarios de EPM se resisten al golpe a la democracia en Medellín y abuchean al Alcalde Fantoche impuesto por Duque. pic.twitter.com/3UoRCfcRUt — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 13, 2022

El funcionario que llegó este jueves 12 de mayo al centro administrativo aseguró que fue bien recibido. No obstante, se tenía prevista esta situación después del mensaje enviado por Quintero, por lo que Restrepo señaló: “No soy una figura decorativa, vengo a gobernar”, comentó en diálogo con Blu Radio.

Entre tanto, el exsecretario de gobierno también aplaudió esta acción, refiriéndose al Comisionado para la Paz como un “usurpador” de la alcaldía.

Mientras tanto, la esposa de Daniel Quintero, Diana Osorio, se pronunció a través de su cuenta de Twitter: “El encargado no pudo entrar a EPM: su encargo principal”.

Amenazas a un diputado

Tras conocerse la decisión de la Procuraduría General de la Nación que ordena la suspensión del alcalde de Medellín, dos funcionarios -entre ellos el alcalde encargado Juan Camilo Restrepo y el diputado de Antioquia por el partido Dignidad Colombia Luis Peláez- han denunciado amenazas en su contra.

En conversación con SEMANA, el diputado de oposición aseguró que este jueves 12 de mayo en horas de la noche recibió un mensaje de texto en su cuenta de Instagram en que lo trataban de “sapo, te vamos a callar”. Según él, todo tiene relación con la queja que impuso ante la Procuraduría por la presunta participación política del hoy suspendido alcalde.

“La amenaza es obviamente por la denuncia disciplinaria contra Daniel Quintero”, recalcó Peláez, quien resaltó que hace más de 2 años no recibía un ultimátum, cuando lo amenazaron por denunciar un caso de presunto robo de tierras en el gobierno del exgobernador de Antioquia Luis Pérez.

En aquella ocasión, fue víctima de un atentado en el que su camioneta recibió nueve tiros en una vía del municipio de Yolombó, Antioquia. Tras el ataque se dedicó a ejercer control político sobre la administración actual, pues según manifiestó, “muchos de los que se robaron Antioquia en su momento trabajan en la alcaldía de Quintero”.

Peláez fue citado por la Procuraduría para una ampliación y rectificación de la denuncia. “Por eso me quieren matar (...) porque voy a ampliar la queja con todos los gastos que tuvieron en toda esa parafernalia que hicieron en la Alpujarra”, expresó.

El caso ya está en manos de la Fiscalía y se encuentra bajo reserva confidencial para rastrear la IP en busca de las personas responsables.

Entre tanto, Peláez también se refirió al controvertido estratega político, Amauri Venegas Chamorro. “Hay que tener claro que hay un personaje oscuro al lado de Quintero que es Chamorro, encargado de hacer publicidad negra y hacer perfiles falsos (...) una estrategia de silenciar los enemigos y de los que hablan mal”, comentó.

Aunque el funcionario cuenta con medidas de protección, en medio de lágrimas hace una sola petición: “Yo soy de Puerto Berrío, Antioquia viví y he vivido toda la vida frente a la violencia, lo único que pido es que no me maten, ni le hagan nada a mi familia”.