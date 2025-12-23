Nación

Video conmueve por mostrar lo que hizo un perro en la tumba de estudiante que murió en accidente de bus en Antioquia

El audiovisual se ha hecho rápidamente viral y ha despertado muchas reacciones en las redes sociales.

Redacción Nación
23 de diciembre de 2025, 3:17 p. m.
Imagen del video del perro sobre la tumba de una de las víctimas del siniestro.
Imagen del video del perro sobre la tumba de una de las víctimas del siniestro. Foto: API

Todavía sigue la conmoción y la tristeza en Colombia por la muerte de las 17 personas después de que un bus cayera a un abismo en Remedios, Antioquia. La mayoría de las víctimas eran estudiantes del Liceo Antioqueño, quienes estaban celebrando su graduación.

Una de las jóvenes fallecidas fue identificada como Mariana Galvis, a quien sus familiares ya le dieron el último adiós, pero cuya partida ha dejado un vacío muy grande. Incluso, su perro parece que también se ha visto un poco afectado por lo sucedido.

Accidente de bus en Remedios, 16 estudiantes del Liceo Antioqueño murieron, igual que el conductor del automotor, y 20 sufrieron heridas.
16 estudiantes del Liceo Antioqueño murieron, igual que el conductor del automotor, y 20 sufrieron heridas. Foto: Redes sociales

Por lo menos así quedó registrado en un video que está conmoviendo a más de uno y que muestra lo que hizo el animal en la tumba de la estudiante.

En las imágenes, publicadas en la red social de TikTok y que se han hecho virales rápidamente, se observa a la mascota, un perro pequeño, recostado sobre las flores y algunos arreglos que están en el sitio en el que reposan los restos de la estudiante.

Toman drástica decisión contra empresa dueña de bus en el que murieron 17 personas tras graves hallazgos: “Bastante terroríficas”

El video dura algunos segundos, pero en ese corto tiempo el animal nunca se movió de allí, siempre estuvo recostado en la tumba, al tiempo que era acariciado por una de las personas que estaba visitando a la joven fallecida.

Las reacciones no se hicieron esperar y los comentarios en la publicación fueron creciendo, muchos interpretaron lo hecho por el canino como una muestra de que también está sintiendo el dolor por la partida de Mariana.

@walfran.berrio

♬ sonido original - Walfran Berrio

Se le nota la tristeza por la ausencia de Mariana, qué vacío”; ”El sentimiento que transmite este video es indescriptible"; “Basta con mirarle los ojitos, de verdad que está triste”; “Ellos también sienten, sus ojitos lo dice todo”; fueron algunos de los comentarios.

Mientras que los familiares de las víctimas siguen batallando con su dolor, las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes para esclarecer qué fue lo que pasó. En las últimas horas, se confirmó que el bus no cumplía con todos los requisitos exigidos por la ley.

Por este motivo, se sancionó a Precoltur, empresa dueña del vehículo, y al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), pues se hallaron serias irregularidades en la vigilancia y operación del bus.

Todo parece indicar, según las pesquisas de las autoridades, que el accidente de tránsito era totalmente evitable, por lo que habría una gran responsabilidad por parte de la empresa. Por lo pronto, resta esperar para conocer las conclusiones finales de las investigaciones.

Noticias Destacadas