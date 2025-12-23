Hay indignación y rechazo después de que se conociera que fueron robadas las pertenencias de las víctimas, principalmente estudiantes, del trágico accidente ocurrido en Remedios, Antioquia, donde un bus cayó a un abismo dejando a 17 personas muertas.

Poco después de que se hiciera la denuncia, comenzó a circular un video que muestra el momento en el que, al parecer, unos sujetos desocupan las maletas y se llevan de todo: papeles, celulares, documentos, dinero, prendas de vestir, entre otras cosas.

El accidente ocurrió este 14 de diciembre, es horas de la madrugada. Foto: Redes sociales: Julián Vásquez

En el audiovisual, que fue publicado por Teleantioquia, habló Ana Isabel, una de las sobrevivientes de la tragedia. “Las pertenencias están desaparecidas, solamente hemos podido rescatar uno que otro celular”, dijo.

“Realmente que casi todo está perdido: nuestros documentos y objetos personales están desaparecidos. Si alguien sabe algo, tiene información o alguno de los objetos, agradeceríamos mucho que puedan devolvérnoslos”, agregó.

Precoltur, empresa involucrada en accidente de estudiantes, le responde a SuperTransporte tras suspensión

En las imágenes, que son posteriores al siniestro y al rescate de las víctimas, se ve a varios hombres en la zona registrando las maletas y los restos que quedaron en el lugar. Los sujetos, que serían por lo menos tres y están acompañados de una mujer, caminan por el sitio buscando cosas de valor para llevarse.

Esta situación se da mientras las familias de las víctimas continúan con el duelo por la pérdida de sus seres queridos y las investigaciones avanzan para establecer con exactitud las causas de este accidente de tránsito.

Los allegados a los fallecidos han expresado que, pese a que muchos de los objetos no son costosos, sí tienen un alto valor sentimental y simbólico, por lo que han hecho un llamado para que cada cosa sea devuelta lo más rápido posible.

Además, los sobrevivientes han resultado afectados, ya que sus documentos desaparecieron por completo y hasta el momento se desconoce su paradero.

Las hipótesis detrás del mortal accidente en la vía Segovia-Remedios, Antioquia, que dejó 17 fallecidos

El hecho ha generado gran indignación y rechazo en todo Antioquia; las autoridades y la misma comunidad se han unido para exigir que las pertenencias sean devueltas al sitio del que fueron hurtadas.

“La persona que desee devolver cualquier pertenencia se puede contactar con los bomberos o conmigo y vamos a estar recibiendo sus cositas, no vamos a dar nombres, no vamos a publicar nada, simplemente la idea es devolver esos recuerdos a sus familiares”, dijo una mujer por medio de un video.

Mientras que intentan ubicar cada uno de los objetos, las autoridades llevan a cabo las investigaciones para poder establecer qué fue lo que ocurrió y por qué el bus terminó en el abismo.

De hecho, en las últimas horas se anunció una sanción contra la empresa dueña del vehículo, ya que este no cumplía con todo lo establecido por la ley y presentaba varias fallas que, al parecer, pudieron provocar el siniestro.