Este sábado, 30 de agosto, Pereira vivirá el súperconcierto de las Fiestas de la Cosecha, que conmemoran los 162 años de la capital de Risaralda, en el Eje Cafetero colombiano.

El evento, que es con entrada gratis, se realizará en el estadio Hernán Ramírez Villegas, desde las 7:00 p. m. hasta las 3:00 a. m.

El cartel musical está de lujo: el reguetonero Arcángel, los mexicanos Calibre 50, el risaraldense Jhonny Rivera, el salsero Jerry Rivera, el conjunto vallenato los Gigantes, entre otros, son los encargados de poner a gozar a los pereiranos.

Las fiestas comenzaron el 15 de agosto y se darán por terminadas este domingo, 31 de agosto.

Para cerrar con broche de oro, las autoridades locales anunciaron la extensión del horario de servicio del Megabús, para que los pereiranos puedan movilizarse sin problema después de las 3:00 a.m. del domingo, hora cuando termina el superconcierto.

“Atendiendo a la instrucción del alcalde Mauricio Salazar, Megabús prestará su servicio por primera vez posterior a un evento masivo. Las personas que salgan del concierto podrán ubicarse en los sectores de La Viña y Almacafé donde estarán las rutas alimentadoras 16 y 23. Estas rutas los llevarán hacia la estación El Viajero y al Intercambiador de Cuba, desde donde podrán distribuirse hacia Dosquebradas, el Parque Industrial y el Centro”, dijo Lucy Norelly Loaiza Velásquez, gerente de Megabús.

Para ello, se dispondrán 18 vehículos articulados que operarán en las rutas 1 y 3, con diferentes frecuencias horarias, además del servicio de rutas alimentadoras, con el fin de gestionar la alta demanda y asegurar la movilidad de los asistentes.

Sin embargo, hicieron un llamado: “a recargar desde hoy las megatarjetas, ya que el servicio de Megabús iniciará con las rutas alimentadoras desde el sector del Estadio”.

Cabe destacar que, según el director del Instituto de Movilidad, Edwin Quintero, las vías aledañas al Estadio Hernán Ramírez Villegas, como la Avenida Sur y la Avenida 30 de Agosto, estarán cerradas al tráfico vehicular a partir de las 8:00 a.m.

Además, es necesario indicar que las rutas alimentadoras que cubren hacia Boquerón, Puerto Caldas y La Virginia, así como el sistema Megacable, operarán únicamente en su horario habitual.

Por último, recomendó a los asistentes llegar temprano y utilizar el transporte público para evitar congestiones por la magnitud del concierto y enfatizó que el acceso al sector de la Villa Olímpica será exclusivo para residentes.