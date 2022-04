20 niños intoxicados por productos lácteos del PAE en el sur de Bolívar

Este viernes fue suspendido el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el municipio Arenal, del Sur del departamento de Bolívar, luego que se presentara una intoxicación masiva en el colegio Efigenio Mendoza.

Veinte niños, tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales de la población, después que presentaran fuertes malestares, al parecer, por ingesta de alimentos del PAE que se encontrarían en mal estado, así lo dio a conocer la, secretaria de educación del departamento.

“Se presume que es por ingesta de un producto lácteo que se encontraba en mal estado. En las verificaciones iniciales, el producto no se encontraba vencido y pues estamos en la indagación de verificar, si en la custodia y el transporte de los alimentos hubo algún error u omisión del operador, para que se presentaran estos daños”, señaló Verónica Monterrosa.

La decisión fue emitida a través de un comunicado, donde se confirmó la suspensión inmediata tanto en esta como en otras instituciones de la zona donde opera el Programa de Alimentación Escolar. “Verificados los síntomas de los estudiantes, que fueron atendidos de manera inmediata por la ESE Hospital Local Manuela Pabuena Lobo, por presentar dolor abdominal, náuseas y dolor de cabeza, sin que ninguno de los casos se notificara como grave, según el informe del centro médico, la SED Bolívar continuó con la recolección del complemento alimenticio industrializado, suspendió de manera preventiva las entregas de este alimento”, aseguraron.

La interventoría del PAE hizo presencia en la institución y demás colegios del municipio para evitar que las raciones fueran entregadas para su consumo. Asimismo se adelantaron visitas en la bodega del operador ubicada en el municipio de Magangué, para iniciar con la investigación de lo ocurrido.

“Insistimos en que nuestro objetivo principal es el bienestar y la salud de nuestros niños, que accedan a la educación con estas condiciones y por eso seremos implacables en la imposición de las multas y de las sanciones a las que encontremos haya lugar, de acuerdo a los resultados de esta investigación”, concluyó la secretaria de educación.

Investigan si seis estudiantes se intoxicaron con comida del PAE en Santander

Temblor, vómito y fuertes dolores estomacales fueron los síntomas que presentaron al menos seis niños del Colegio Vicente Azuero en Floridablanca, Santander, luego de presuntamente ingerir el pasado miércoles alimentos entregados en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

A pesar de que el problema de salud no pasó a mayores, los niños fueron llevados de urgencias a centros asistenciales, tras ser retirados por sus padres de la institución educativa.

“Me llamaron que para ir a retirar al niño que porque estaba muy mal, estaba pálido, con vómito y temblor en las manos. Él me dice que allá decían que fue por la comida del PAE, nos hicieron firmar la orden para poderlo sacar del colegio”, contó Gladys Pedraza, mamá de uno de los menores afectados, a Caracol Radio.

Por su parte, Juan Carlos Ostos, secretario de educación de Floridablanca, dijo a SEMANA que “se trata de seis estudiantes de grado octavo de los cuales hoy (jueves) cinco retornaron a sus actividades escolares con normalidad. El otro estudiante continúa en valoración médica y estamos en contacto constante con su madre para saber cómo evoluciona”.

De acuerdo con el funcionario, el refrigerio consistió en una leche, un panificado, una fruta y un dulce. Alimentos que enseguida fueron suspendidos y están siendo analizados en un laboratorio, para así establecer si estaban en las condiciones optimas para su consumo.

“Suspendimos lo que posiblemente pudo hacerle daño a ellos. En esa sede repartieron más de 500 raciones, entonces vamos a estudiar por laboratorio, por parte del operador, qué está pasando. Además, seguiremos haciendo monitoreo a lo ocurrido”, agregó.

Asimismo, no se descarta que el malestar de los estudiantes fuese provocado por otro alimento ingerido antes de llegar al colegio. “No sabemos qué alimento específicamente pudo ocasionar el daño. Porque inclusive pudo ser otro alimento que hayan consumido fuera de la institución, esa posibilidad también está siendo investigada”, agregó el secretario de educación.

Desde que inició la entrada del PAE en Floridablanca, no se había presentado ningún inconveniente similar. “Entre hoy y mañana esperamos que esto quede claro para saber realmente qué y por qué ocurrió, y por qué no se extendió a más. Tenemos algunos datos que no concuerdan”, añadió Ostos.

En el municipio Dulce de Santander, diariamente se están entregando cerca de 18 mil raciones y desde el inicio de este semana “Florida Somos Todos” es el operador encargado del PAE.