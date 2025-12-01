Sociedad Portuaria de Tumaco alerta por presuntas decisiones de funcionarios de la Dian que habrían afectado el abastecimiento de combustibles en Nariño

La Sociedad Portuaria de Tumaco advirtió sobre presuntas decisiones operativas de funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que habrían ocasionado la suspensión de actividades clave en el terminal marítimo. De acuerdo con la concesión, esta situación “vulnera el derecho fundamental a la seguridad energética del departamento de Nariño” y afecta la continuidad del abastecimiento de combustibles en el territorio.

Según el operador, los hechos habrían iniciado a mediados de noviembre, cuando el puerto adelantaba un procedimiento rutinario de exportación de aceite de palma y la plataforma de la Dian habría quedado inhabilitada por el “vencimiento de una póliza de garantía obligatoria del concesionario”. La entidad habría ofrecido una habilitación temporal, condicionada a la presentación de cartas de exportadores y un informe de impacto económico y social del cultivo de palma. Estos documentos fueron entregados y, presuntamente, la habilitación se otorgó.

Posteriormente, la Dian habría solicitado la radicación de la habilitación permanente y una segunda solicitud temporal con el cronograma de operaciones proyectadas. Aunque, según la Sociedad Portuaria, esos trámites se cumplieron, la entidad terminó negando la habilitación temporal recomendada inicialmente. Para la concesión, los argumentos jurídicos utilizados “no guardan relación con los requisitos aplicables al proceso y exceden las funciones del funcionario a cargo”.

Dian | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

La decisión dejó en pausa operaciones que, aparentemente, resultan esenciales para la región, entre ellas el ingreso marítimo de combustibles. Ante este escenario, la concesión presentó una acción de tutela al considerar que las decisiones administrativas habrían afectado el suministro energético y “pusieron en riesgo a toda la comunidad nariñense”.

El puerto solicitó que se restablezca la habilitación temporal mientras continúa el trámite de habilitación permanente, con el fin de asegurar el suministro de combustibles en Nariño.

Actualmente, la solicitud de habilitación temporal se encuentra nuevamente en evaluación en el nivel central de la Dian. Sin embargo, el operador insiste en que la autoridad judicial debería establecer con claridad si hubo extralimitación en las actuaciones del funcionario y sus efectos en la región.