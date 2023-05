A domiciliario que se le quemó la moto en Valledupar. Influencer le dio tremendo regalo

Ángel David Campo, el joven domiciliario al que se le quemó su moto en plena calle de Valledupar y que fue grabado por la comunidad en medio de su desespero y dolor al perder su herramienta de trabajo, recibió una gran noticia de parte de un influencer barranquillero que quiso hacerle tremendo regalo.

Se trata del influencer Juanda Caribe, quien con su estrategia “Sí a todo” le dijo sí a ayudar a Ángel en medio de su tristeza. El influencer, quien también es cantante, humorista y empresario, reveló que tiene convenio con una marca de motos reconocida en el país y que ellos, a través de él, le obsequiarán a Ángel una nueva motocicleta cero kilómetros para que pueda seguir ganándose la vida como domiciliario.

Este es el influencer Juanda Caribe, quien se ofreció a ayudar al domiciliario afectado con la quema de su moto - Foto: Tomada de Instagram juandacaribeshow

“Este joven domiciliario perdió su herramienta de trabajo, su moto. Me imagino su dolor e impotencia al no poder hacer nada. Sin embargo, le digo, siempre hay ojos que ven por nosotros, estás fotografías me llegaron ayer estando en Atlanta, Estados Unidos, y aun estando en el ajetreo del retorno a Colombia pude hacer una llamada a una gran empresa aliada a mis proyectos”, dijo en sus redes sociales Juanda Caribe.

El compromiso que hizo el influencer con el joven domiciliario es a hacerle una entrega en 24 horas después de la publicación de ese mensaje, para que pueda disfrutar del nuevo regalo de la vida, cuando por circunstancias técnicas perdió su moto.

Motocicleta incinerada en Valledupar. - Foto: A.P.I

“Boxer Colombia oficial me ha dado luz verde, tenemos moto nueva. El joven que se llama Ángel y (que) a través de este medio le prometí que haría todo lo posible y hoy, 24 horas después, anuncio que le cumplimos. Ya tiene moto 0 kms para seguir cumpliendo sueños con la propia pa’ ahorrar, la BOXER”, anotó el influencer.

Las imágenes del momento en el que el joven ve su moto envuelta en llamas circulan por redes sociales y despertaron la solidaridad de varios cibernautas, quienes manifestaron su deseo de ayudar, y entre esas ayudas fue como llegaron al influencer las imágenes.

Algunos usuarios en redes sociales incluso decidieron organizaron una recolecta para reunir suficiente dinero y entregarlo al joven, de esta manera, contribuir a que pudiera adquirir otro vehículo. Sin embargo, en ese momento el joven indicó cuál era su número de cuenta real para que no cayeran en información falsa.

“Por ahí estuve observando que hay cuentas falsas como de Facebook dando números de Nequi”, dijo Ángel David, precisando que si deseaban ayudarlo, podían aportar a la única cuenta confirmada cuyo número es 3024035854.

Sobre las causas de que la moto terminara incendiada, dijo que pudo tratarse de una falla técnica.

“Yo fui a llevar el almuerzo a uno de mis familiares y al volver iba a ir por un servicio. Cuando fui a prender la moto, supongo que fue una falla eléctrica, se prendió”, narró Ángel David Campo, quien labora para una plataforma conocida como Domis Ya.

Dios bendiga al dador alegre 🙏 🙌 pic.twitter.com/VnmYxV8KAB — Sucesos Valledupar Oficial (@SucesosValledu1) May 29, 2023

Otra moto incendiada

En esta historia no se trató de un joven trabajador que se ganaba la vida haciendo domicilios con la motocicleta, sino de un presunto ladrón que fue linchado por la comunidad, aunque él también aseguró que se trataba de su medio de trabajo.

El presunto ladrón por poco muere linchado por la comunidad que, cansada de la inseguridad, se justifica para aplicar la mal llamada “paloterapia” a los delincuentes que son sorprendidos cometiendo hurtos.

Esta vez, el hecho ocurrió en una calle del norte de la ciudad, donde un presunto atracador fue sorprendido por los vecinos del sector y otras personas que transitaban cuando intentaba hurtar a una mujer, hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes impidieron que siguiera siendo golpeado y, ante ellos, el sujeto pidió que no quemaran su moto.

Esta es la moto del presunto ladrón que fue quemada pro la comunidad - Foto: Tomada de Red de Apoyo Ciudadana

La motocicleta en la que se movilizaba en el momento de los hechos, para ese entonces, ya ardía en llamas, y el supuesto ladrón dijo que ese “era su medio de trabajo”.

En redes sociales se ha compartido varias veces el video en el que se ve al hombre pedir por qué no le dañen su motocicleta y ese acto despertó aún más la furia de los que estaban presentes.