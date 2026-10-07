Abelardo De La Espriella notificó a sus ministros: viajes con la tarifa más económica y prelación a eventos virtuales

Este miércoles, 7 de octubre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, firmó una nueva directriz que establece límites a los gastos de viajes nacionales y al exterior de su equipo de ministros.

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Se trata de la circular 06, que tiene la firma del mandatario colombiano y está dirigida también a directores de departamento y entidades del Gobierno nacional.

“Todas las entidades deberán promover y dar prelación a los encuentros y eventos virtuales y no presenciales sobre las actividades que impliquen desplazamiento físico de los servidores públicos, de manera que estos sean mínimos y plenamente justificados, indicando el rol que se cumplirá y la relación directa con las funciones”, señala uno de los puntos del documento.

Circular de austeridad Foto: Circular de austeridad

La circular también advierte: “Dado que las comisiones de servicios al exterior son excepcionales, deberán contar con la autorización previa de la Jefatura de Despacho Presidencial de la Presidencia de la República, quien verificará los tiempos y requisitos para ello, de conformidad con las normas y circulares vigentes”.

“Así mismo, se reitera que los viajes aéreos nacionales e internacionales de los servidores públicos deberán hacerse en la condición tarifaria más económica, salvo los debidamente justificados ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, señaló el documento.

Finalmente, la medida establece: “El valor de los pasajes o de los viáticos no utilizados deberá ser reembolsado, en forma inmediata, al órgano público”.

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“Las solicitudes de autorización previa deberán ser radicadas por las entidades con la antelación suficiente que permita a la Jefatura de Despacho Presidencial realizar la verificación previa y, posteriormente, se radique ante la Secretaría Jurídica de la Presidencia el respectivo proyecto de decreto de comisión de servicios con una antelación suficiente que no sea menor a cinco (5) días hábiles a la fecha en que inicie la comisión”, concluye el documento.